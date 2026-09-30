Jeland ворвался в топ-10 марок России — а кроссовер J6 обзавелся полным приводом

За последний месяц лета в России продали 2 356 кроссоверов этой модели

В десятку самых популярных автомобильных марок России попал бренд Jeland. Хватило ему для этого меньше полугода – доверие покупателей подтверждают цифры продаж. За последний месяц лета реализовано 2 356 автомобилей.

Сейчас в линейке всего две модели. На компактный Jeland J6 приходится 77% общих продаж, остальные 23% забирает технологичный Jeland J7. Кстати, в августе на рынке дебютировала полноприводная версия кроссовера Jeland J6, и одним из первых ее протестировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Выпускают Jeland J6 AWD на заводе АГР в Шушарах под Петербургом. Под капотом – 1.6 TGDI мощностью 150 л.с., работает он в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Двигатель получился тяговитее, и это нивелирует возросшую массу. Расход топлива вырос, правда незначительно, зато за пределами асфальта уверенности у машины заметно прибавилось.

Кроссовер Jeland J6 доступен в топ-комплектации Престиж. Цена – 2 899 000 рублей.