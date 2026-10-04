В Москве оценили ИТ-решения для городского транспорта

Максим Ликсутов: В столице прошел финал хакатона Московского транспорта

В столице 3 октября состоялся финал хакатона Московского транспорта. Финалисты в очном и онлайн-форматах представили членам жюри свои решения по четырем прикладным задачам Транспортного комплекса столицы.

В решающей стадии хакатона свои решения в каждом из четырех направлений презентовали по пять команд.

Организаторами выступили Фонд «Транспортные инновации Москвы», ИТ-компания «МТТЕХ» и перевозчик «ВСМ-400» при поддержке столичного Департамента транспорта.

Всего в соревновании участвовали 240 команд из 72 регионов России, а призовой фонд составил 4 миллиона рублей. Победители в каждом направлении получили 500 тысяч рублей, серебряные призеры – 300 тысяч, а бронзовые – 200 тысяч.

Участники работали над четырьмя прикладными задачами. Первая была посвящена резервному позиционированию беспилотного трамвая без использования глобальных навигационных систем: требовалось создать математическую модель и ПО на базе ROS 2 для расчета скорости и местоположения состава. Первое место в этом направлении жюри определило команде «СтоВосемь» (Иннополис), второе – команде «VECTRA» (Волгоград), а третье место досталось команде «ИИ в массы» (Санкт-Петербург).

Во втором направлении команды разрабатывали ИИ-прогноз загруженности трамвайных маршрутов на основе машинного обучения. По мнению экспертного жюри, лучше всех с задачей справилась команда «Лидеры цифровизации» (Москва), второе место заняла команда M.A. (Санкт-Петербург), а третье команда «DS_CLAN» (Москва).

Третья задача касалась предиктора изменений в графике движения – системы раннего предупреждения сбоев. Первое место в направлении заняла команда «SoloTech» (Москва), второе команда «Рапира Лаб» (Москва) и третье команда «Q» (Москва, Долгопрудный).

Четвертое направление было связано с геймификацией для высокоскоростной магистрали: участники презентовали прототипы обучающих игр с реальными сценариями для сотрудников ВСМ.

По мнению экспертного жюри лучше всех с задачей справилась команда «Workai» (Москва), второе место заняла команда «СоюзКод» (Брянск), а третье команда «В последний вагон» (Москва).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В хакатоне Московского транспорта приняли участие свыше 1000 разработчиков из 72 регионов нашей страны. Уверен, что лучшие прототипы решений финалистов соревнования помогут нам сделать транспортную систему столицы еще надежнее и удобнее для пассажиров.

По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим поддерживать российских разработчиков и помогать развивать компетенции в сфере городского транспорта».

Прототипы решений победителей могут быть отобраны для внедрения в Транспортном комплексе Москвы и на ВСМ Москва–Санкт-Петербург, а авторы получат шанс на сотрудничество с городскими организациями.

После награждения финалисты посетили экспозицию Музея Транспорта Москвы в Гараже Мельникова, где ознакомились с историей развития городского транспорта – от конки до беспилотных технологий.

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