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В Москве оценили ИТ-решения для городского транспорта

Максим Ликсутов: В столице прошел финал хакатона Московского транспорта

В столице 3 октября состоялся финал хакатона Московского транспорта. Финалисты в очном и онлайн-форматах представили членам жюри свои решения по четырем прикладным задачам Транспортного комплекса столицы.

В решающей стадии хакатона свои решения в каждом из четырех направлений презентовали по пять команд.

Организаторами выступили Фонд «Транспортные инновации Москвы», ИТ-компания «МТТЕХ» и перевозчик «ВСМ-400» при поддержке столичного Департамента транспорта.

Всего в соревновании участвовали 240 команд из 72 регионов России, а призовой фонд составил 4 миллиона рублей. Победители в каждом направлении получили 500 тысяч рублей, серебряные призеры – 300 тысяч, а бронзовые – 200 тысяч.

Участники работали над четырьмя прикладными задачами. Первая была посвящена резервному позиционированию беспилотного трамвая без использования глобальных навигационных систем: требовалось создать математическую модель и ПО на базе ROS 2 для расчета скорости и местоположения состава. Первое место в этом направлении жюри определило команде «СтоВосемь» (Иннополис), второе – команде «VECTRA» (Волгоград), а третье место досталось команде «ИИ в массы» (Санкт-Петербург).

Во втором направлении команды разрабатывали ИИ-прогноз загруженности трамвайных маршрутов на основе машинного обучения. По мнению экспертного жюри, лучше всех с задачей справилась команда «Лидеры цифровизации» (Москва), второе место заняла команда M.A. (Санкт-Петербург), а третье команда «DS_CLAN» (Москва).

Третья задача касалась предиктора изменений в графике движения – системы раннего предупреждения сбоев. Первое место в направлении заняла команда «SoloTech» (Москва), второе команда «Рапира Лаб» (Москва) и третье команда «Q» (Москва, Долгопрудный).

Четвертое направление было связано с геймификацией для высокоскоростной магистрали: участники презентовали прототипы обучающих игр с реальными сценариями для сотрудников ВСМ.

По мнению экспертного жюри лучше всех с задачей справилась команда «Workai» (Москва), второе место заняла команда «СоюзКод» (Брянск), а третье команда «В последний вагон» (Москва).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

В Москве оценили ИТ-решения для городского транспорта

«В хакатоне Московского транспорта приняли участие свыше 1000 разработчиков из 72 регионов нашей страны. Уверен, что лучшие прототипы решений финалистов соревнования помогут нам сделать транспортную систему столицы еще надежнее и удобнее для пассажиров.

По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим поддерживать российских разработчиков и помогать развивать компетенции в сфере городского транспорта».

Прототипы решений победителей могут быть отобраны для внедрения в Транспортном комплексе Москвы и на ВСМ Москва–Санкт-Петербург, а авторы получат шанс на сотрудничество с городскими организациями.

После награждения финалисты посетили экспозицию Музея Транспорта Москвы в Гараже Мельникова, где ознакомились с историей развития городского транспорта – от конки до беспилотных технологий.

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Источник:  Дептранс
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