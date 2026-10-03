Электромобили смогут отбрасывать перегревшуюся батарею

Stellantis оформил патент на систему «катапультирования» тяговых батарей

Концерн Stellantis запатентовал систему, которая позволит электромобилям отбрасывать тяговую батарею в случае ее перегрева.

В документе сообщается, что механизм может приводиться в действие по нескольким различным алгоритмам: например, с помощью раздвигающихся секций рамы кузова или же посредством пиропатрона. Кнопка, сенсор или тумблер, активирующие систему, могут находиться как в салоне, так и в багажнике машины, чтобы батарею мог отсоединить водитель, пассажир, работник экстренной службы или же добровольный помощник.

Этот патент – не первая попытка зафиксировать способ отсоединения аварийной батареи от электромобиля. В 2025-м в Китае показали прототип на базе iCar 03T, который буквально отстреливал аккумулятор на несколько метров. Видео с кажущимся очень опасным казусом быстро завирусилось, и Chery пришлось объяснять, что компания не имеет отношения к проекту.

Stellantis подошел к проблеме по-другому: в его варианте батарея не выталкивается из габаритов кузова, а буквально падает на поверхность. А сам автомобиль отъезжает от нее на безопасное расстояние с помощью... штатной 12-вольтовой батареи. Говорят, идея имеет шансы на воплощение. Напомним, сейчас Stellantis объединяет 14 автомобильных брендов.

Российский Esteo V27 батарею отбрасывать пока не умеет, зато скоро научится танковому развороту.