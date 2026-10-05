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Cadillac отзывает 30 тысяч электромобилей: причины

Cadillac отзовет 30 тыс. электрокаров из-за сбоя в работе стеклоподъемников

Под отзывную кампанию Cadillac попадают 29 347 электромобилей Optiq. О дефекте проинформировало Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Суть проблемы – в функции быстрого закрытия передних окон с брелока. Стекло в какой-то момент может не распознать препятствие на своем пути и не остановиться.

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А значит, появляется риск защемления – скажем, пальцев. Если в салоне находятся дети, ситуация становится куда серьезнее.

Виноваты поставщик и прошивка

Откуда взялся баг? General Motors (GM) указывает на поставщика Kwangjin America. По версии автопроизводителя, там некорректно установили верхнюю границу диапазона, в котором срабатывает программная защита от защемления.

Хорошая новость: сообщений о травмах, связанных с этой неисправностью, GM пока не получала.

Ремонт, кстати, окажется максимально простым. Разбирать двери и менять детали механизма стеклоподъемника не придется – дилеры GM обновят программное обеспечение модуля управления.

Стоит ли пересаживаться с бензинового автомобиля на электрокар, «За рулем» уже подробно разбирался.

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Источник:  NHTSA
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