Назван самый популярный кроссовер в Беларуси

БАА: белорусский авторынок в сентябре опустился ниже отметки в 10 тысяч единиц

Сентябрь принес белорусскому авторынку 9,7 тыс. проданных новых машин. К тому же месяцу 2025 года прирост вышел внушительным – сразу 72%, зато относительно августа нынешнего года объемы просели на 5%. Такими цифрами поделилась автомобильная ассоциация «БАА». Напомним: месяцем ранее, в августе, рынок поставил рекорд всего 2026 года, добравшись до 10,3 тыс. единиц.

Первую строчку среди самых востребованных моделей соседней страны занял кроссовер Belgee X50+. Тираж – почти 2 тыс. экземпляров, причем на вершине эта модель держится уже третий месяц кряду.

Иначе обстоят дела в сегменте электромобилей. В прошлом месяце в Беларуси нашли покупателей 3,3 тыс. таких машин, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Лучший результат здесь показал хэтчбек Geely EX2: в начале осени его продажи составили почти 1 тыс. единиц.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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