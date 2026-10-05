Эти автобренды переписали прайсы в сентябре

Минус 900 тыс. рублей: в сентябре 16 марок поменяли цены на новые авто

Автостат подвел итоги мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих в России. За сентябрь 2026 года ценники на новые автомобили переписали 16 брендов. Тринадцать из них подняли стоимость, зато три марки, наоборот, сделали машины доступнее.

Бренды, снизившие цены в сентябре

Пожалуй, заметнее всех отличился Bestune. Его лифтбек B70 подешевел на 550-800 тысяч рублей – сразу минус 18,1-23,2%. Кроссовер T90 2024-2025 годов выпуска потерял в цене от 500 тысяч до 900 тысяч (минус 16,0-23,8%). Для рынка новых машин такое падение – редкость.

Следом идет KGM: внедорожник Rexton стал дешевле на 250 тысяч рублей, что равно 4,0-4,2%.

У Avior скидка куда скромнее – грузовой фургон G10 потерял 69,8 тысячи рублей (минус 2%).

Changan и Geely повысили цены

Changan поднял цены у четырех моделей. Лифтбек UNI-V 2025 года выпуска стал дороже на 50 тысяч рублей (+1,5%), а версия 2026-го – на 80 тысяч (+2,3%). Кроссовер UNI-K во всех комплектациях, кроме Комфорт, прибавил 100 тысяч (плюс 2,1-2,2%). На ту же сумму вырос полноприводный UNI-S (плюс 3,2-3,4%). Пикап Hunter Plus 2026 года с бензиновым двигателем в версии Люкс подорожал на 30 тысяч (+0,7%).

Тем временем Geely переоценил тоже четыре кроссовера. Гибридный EX5 EM-R прибавил 15 тысяч рублей (+0,4%), компактный Coolray в версии Эксклюзив – 20 тысяч (+0,7%). Городской Cityray стал дороже на 30 тысяч (плюс 0,9-1,0%), а флагманский Okavango – на 60 тысяч (плюс 1,5-1,6%).

Подтянулись и родственные марки. Кроссоверы Tenet T4L (плюс 2,1-2,2%), Tenet T7 (плюс 1,6-1,8%) и Omoda C5 (плюс 1,7-2,1%) прибавили по 50 тысяч рублей. Belgee X50+ в комплектациях Престиж и Оникс подорожал на 20 тысяч (+0,7%).

Jaecoo, Jeland, BAIC и Solaris

У Jaecoo кроссовер J6 в исполнении Актив стал дороже на 30 тысяч рублей (+1,3%), а в версии Престиж – на 50 тысяч (+1,9%). J7 в трех комплектациях, кроме Актива, прибавил 60 тысяч (плюс 1,8-2,0%). Топовый J8 подорожал на 41-46 тысяч (+1,0%).

Jeland поднял цены на кроссовер J6 (кроме исполнения Комфорт) на 30-50 тысяч рублей (плюс 1,0-2,2%), а на J7 (тоже без версии Комфорт) – на 60 тысяч (плюс 1,8-2,0%).

Седан BAIC Ю5 Плюс (U5 Plus) в версии Люкс стал дороже на 40 тысяч рублей (+2,0%), в комплектации Престиж – на 60 тысяч (+2,9%). Кроссовер Solaris HC прибавил 70 тысяч (плюс 1,8-2,8%), а кросс- хэтчбек Solaris KRX – 50 тысяч (плюс 1,7-2,0%).

Sollers, гибриды и электромобили

Sollers увеличила цены на пикапы. ST6 стал дороже на 92-96 тысяч рублей (плюс 3,2-3,6%), ST8 – на 98-102 тысячи (плюс 3,1-3,5%), ST9 – на 95-102 тысячи (плюс 2,6-2,9%).

Подорожали и три гибридных внедорожника: Deepal G318 прибавил 90 тысяч рублей (плюс 1,5-1,6%), Esteo V27 – 170 тысяч (+3%), Esteo Exlantix ET8 – 200 тысяч (+2,7%).

Электрическое гран-купе Avatr 12 выросло в цене в трех версиях из четырех. Комплектации 122 и 123.1 прибавили по 300 тысяч рублей (+4,0% и +3,8%), а топовая 12_3.2 – 200 тысяч (+2,4%).

О сроках появления на рынке Lada Azimut с гибридным двигателем «За рулем» уже сообщал .

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