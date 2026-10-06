Британский эксперт назвал лучшие китайские машины

CarWow: топ-10 китайских автомобилей в Великобритании

На британском рынке официально представлен 51 китайский автомобиль. Джейми Эдкинс, редактор портала CarWow, выбрал из этого множества десять лучших – и подборка вышла на удивление разношерстной.

Кроссоверы, хэтчбеки, седан, разные типы силовых установок – все смешалось в одном рейтинге. Многие модели российским автомобилистам хорошо знакомы, причем часть из них уже выпускают у нас под отечественными брендами.

Разбираемся, кому эксперт отдал первые места, а кто оказался в самом конце списка.

Лидеры рейтинга: Chery Tiggo 8 и MG3

Лучшим китайским автомобилем признали кроссовер Chery Tiggo 8. До этого та же модель получала на CarWow титул «Автомобиля года». В первую очередь речь о версии с параллельной гибридной системой CHS: связка 1,5-литрового ДВС и пары электромоторов выдает 204 л.с., привод передний.

Полного заряда тяговой батареи хватает на 90 км электрического запаса хода, а общий пробег достигает 1200 км.

Самым весомым преимуществом Джейми Эдкинс назвал цену. Семиместный SUV стоит на 12 тысяч фунтов стерлингов (1,32 млн рублей) меньше, чем Volkswagen Tayron, а гибридная версия стартует с 33 545 фунтов (3,7 млн рублей). Щедрый набор оснащения – второй плюс.

Любопытная деталь: та версия Tiggo 8, что продается в Британии, до России не добралась. Зато на нашем рынке присутствует ее «кузен» – Tenet T8 с бензиновой силовой установкой.

На втором месте с минимальным отрывом оказался хэтчбек MG3 от шанхайского концерна SAIC. Эксперт CarWow порекомендовал присмотреться к модификации с традиционным гибридом: 1,5-литровый ДВС и электромотор вместе дают 194 л.с., а энергию запасает небольшая батарея на 1,83 кВт·ч без возможности внешней зарядки.

Вывод CarWow: машина быстрая, хорошо управляется и стоит меньше 20 тысяч фунтов стерлингов (2,2 млн рублей). Пластик в салоне дешевый, зато оснащение богатое – адаптивный круиз-контроль, 10,3-дюймовый дисплей, обогрев сидений и система кругового обзора.

Замыкает тройку кроссовер Chery Tiggo 4. В Британии его продают с традиционной гибридной системой, и, по отзывам CarWow, салон выглядит куда роскошнее, чем можно ожидать от реальной стоимости. Места для пассажиров заднего ряда тоже хватает с запасом.

Из минусов – только валкая подвеска. Британский эксперт считает, что ценник «четверки» от 19 995 фунтов стерлингов (2,2 млн рублей) этот недостаток полностью перекрывает. В России когда-то официально продавали бензиновую версию Tiggo 4, потом ее сменил Tenet T4, а сейчас производство остановлено – хотя у дилеров еще можно найти живые автомобили.

Середина списка: MG, Omoda и BYD

Четвертое место досталось гибридному кроссоверу MG S9. Его бензиновая версия, известная на ряде рынков как MG RX9 и MG QS, легла в основу отечественного «Москвича М90». Главные плюсы – просторный семиместный салон и очень удачно настроенная гибридная система, электрический запас хода достигает 100 км.

К минусам отнесли перегруженную мультимедиа и подвеску, которая подпрыгивает на кочках. Зато интерьер «девятки» получил высшую оценку: семь человек в нем действительно помещаются. Отдача – 295 л.с., разгон до первой «сотни» за 9,6 секунды, привод передний. Цена в Британии – 36 960 фунтов стерлингов (4,05 млн рублей).

В середине рейтинга обосновалась Omoda C7 – модель, хорошо знакомая россиянам и недавно «перевоплотившаяся» у нас в Jeland C7. В России кроссовер всегда идет только с ДВС, а на Туманном Альбионе эксперты советовали подзаряжаемый гибрид.

На извилистых дорогах C7 чувствует себя неплохо и пространства предлагает достаточно. Вопросы возникли к выбору материалов отделки и к развлекательной системе.

Шестую строчку занял хэтчбек BYD Dolphin G с параллельной гибридной системой. Напомним, это первая модель концерна, разработанная специально для Европы, и в ее повадках это чувствуется: на британских дорогах держится уверенно, салон на удивление просторный.

Качество материалов в интерьере до конкурентов вроде Toyota Yaris недотягивает. Зато среди одноклассников Dolphin G – единственный с подзаряжаемым гибридом: 105 км электрического запаса хода и 4,1 литра на 100 км пробега.

Седьмая позиция – у седана BYD Seal, китайской альтернативы Tesla Model 3. Экспертов впечатлила пиковая мощность 530 л.с. в сочетании с хорошо настроенной подвеской: по британским извилистым дорогам на такой машине действительно весело ехать.

Без недостатков не обошлось. Запас хода у Model 3 больше, а багажник Volkswagen ID.7 рядом с отсеком BYD выглядит просто громадным. Зато стильная внешность и россыпь технологий притягивают покупателей.

Восьмое место – у электромобиля Geely EX5, и помог ему просторный салон с материалами высокого качества. Уже в базе для Британии есть панорамная крыша, электропривод багажного отсека, обогрев, вентиляция и массаж передних кресел, а также адаптивный круиз-контроль. При этом кроссовер дешевле базовой Tesla Model Y.

Мог бы EX5 подняться и выше. Но британского эксперта не впечатлил запас хода, а объем багажника уступает Skoda Elroq.

Замыкающие десятку: Jaecoo J8 и J7

Девятая строчка у Jaecoo J8, известного в Великобритании как Jaecoo 8. В России модель официально представляли, и вскоре она появится в продаже под локальным брендом Jeland. Правда, версия для Соединенного Королевства от российской сильно отличается.

Британцам предлагают три ряда сидений с компоновкой на 6 или 7 мест. В CarWow советовали не брать вариант с двумя капитанскими креслами второго ряда, а задние места там подходят разве что детям. В целом Jaecoo J8 назвали достаточно универсальным, да еще и на 5 тысяч фунтов стерлингов (550 тысяч рублей) дешевле начального Hyundai Santa Fe.

Замыкает десятку Jaecoo J7 – между прочим, самый популярный «китаец» на британском рынке прямо сейчас, а в отдельные периоды он и вовсе возглавлял общий рейтинг продаж. Цепляет дизайн в стиле Range Rover и просторный салон.

Бензиновую версию эксперт брать не советует: слишком шумная и прожорливая. Внимания заслуживает только подзаряжаемый гибрид – его назвали хорошим семейным автомобилем. В России, кстати, продается Jeland J7, построенный на базе бензинового Jaecoo J7.

Ранее «За рулем» рассказывал о другой китайской новинке, BYD Seagull, удивившей нестандартными решениями.

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