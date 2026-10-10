Renault объявила о масштабных инвестициях в электрокары и бюджетные машины

Компания Renault вложит €10 млрд в электромобили и бюджетные авто

Renault Group намерена вложить во Франции более €10 млрд в течение следующих пяти лет. Средства пойдут на электромобили и машины с более доступным ценником. Об этом в интервью французской радиостанции France Inter заявил гендиректор компании Франсуа Прово.

Инвестиции и планы Renault

«За последние пять лет мы инвестировали €13 млрд во Францию, чтобы полностью изменить наше промышленное присутствие и сделать ставку на электромобили, а в ближайшие пять лет, если это позволит социальный и политический контекст, мы реинвестируем более €10 млрд, чтобы продолжать продвигать электромобили и сделать автомобили более доступными», – сказал он.

В сентябре доля электромобилей в общем объеме продаж новых машин во Франции достигла рекордных 42% на фоне повышения цен на топливо из-за войны США против Ирана. Производственные амбиции тоже никуда не делись. На французских заводах Renault в 2025 году собрали порядка 500 тыс. машин, а по итогам 2026-го этот результат рассчитывают улучшить как минимум на 25%.

О том, как менялся спрос на электромобили, «За рулем» рассказывал.

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