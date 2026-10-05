Неубиваемый рамник Toyota появился в продаже в России: актуальные цены

Внедорожники Toyota 4Runner предлагаются России с ценой от 11,5 млн рублей

Toyota 4Runner шестого поколения добрался до России. Ввозят его по альтернативным схемам, и часть машин уже продается из наличия – минимальный ценник составляет 11 500 000 рублей.

Именно за такую сумму новый бензиновый 4Runner в максимальной комплектации Limited выставлен в Кирове. Оснащение включает комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0: автоматическое распознавание дорожных знаков, автоматический дальний свет, слежение за полосой движения, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о столкновении и о выезде с полосы, а также проактивную помощь при вождении.

Подушек безопасности – восемь. Среди них двухступенчатые для водителя и пассажира, боковые для передних сидений, коленные для водителя и переднего пассажира, а также передние подушки для головы и боковые шторки. Задние двери снабжены детскими замками.

Toyota 4Runner

Внутри – семь посадочных мест и кожаная отделка. Водительское и пассажирское кресла регулируются электрически в восьми направлениях, передние сиденья получили вентиляцию. Предусмотрены пакет памяти настроек водителя, двухзонный автоматический климат-контроль, светодиодная подсветка для ног, мультимедийный комплекс с 14-дюймовым тачскрином и премиальная акустика JBL.

Продаются и другие машины из наличия. Такой же 4Runner в Москве стоит минимум 11 990 000 рублей, а более мощную гибридную версию в столице продают за 12 690 000 рублей.

Гибрид приводится в движение 326-сильной установкой i-Force Max. В ней бензиновый мотор объемом 2,4 литра работает вместе с электродвигателем, а передачи переключает классический восьмиступенчатый автомат.

Стандартный бензиновый внедорожник оснащен «турбочетверкой» i-Force объемом 2,4 литра: 278 л. с. и 512 Нм крутящего момента. Трансмиссия – тот же восьмиступенчатый автомат, привод только полный, с раздаточной коробкой и функцией принудительной блокировки дифференциала.

Под заказ доступны порядка десяти автомобилей. В Самаре новый 4Runner можно заказать за 11 600 000 – 13 490 000 рублей, в Новосибирске, судя по объявлениям, за него просят от 13 490 000 до 13 900 000 рублей.

Стоит иметь в виду: цены на «заказные» 4Runner взяты из объявлений продавцов на дату публикации. Итоговая стоимость зависит от курса валют, комплектации, расходов на логистику, таможенных платежей, утильсбора и условий оформления. Само наличие объявления еще не значит, что машину поставят по указанной цене.

Ранее 4Runner возглавил рейтинг самых надежных автомобилей на рынке США – тех, что с наибольшей вероятностью проедут 200 тыс. миль (322 тыс. километров) без серьезных ремонтов. Для него эта вероятность составила 48,1%.

Про надежные и неприхотливые машины «За рулем» уже рассказывал, в том числе про добротный седан за 300 тысяч.

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