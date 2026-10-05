Простой движок, надежный автомат — добротный седан за 300 тысяч

«За рулем» рассказал, как подобрать хороший Chevrolet Lacetti с пробегом

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает бюджетные седаны с пробегом.

Если нужна «рабочая лошадка» на каждый день, машина должна быть надежной.

Есть ли в ценовом сегменте 250–350 тысяч рублей по-настоящему добротные машины, сохранившие остаток ресурса после более чем 10 лет не всегда аккуратной эксплуатации? Конечно, есть!

Один из напрашивающихся вариантов – Chevrolet Lacetti, который был популярен благодаря российской сборке и привлекательным ценам.

За 300 тысяч рублей продают в основном Lacetti старше 15 лет. А вот под именем Daewoo Gentra на том же шасси, но с другим моторм, можно купить машину 12–13 лет – за те же деньги.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Все двигатели (1.4, 1.6, 1.8) – с ресурсом 300 тысяч км. Лучший – 1.8 (122 л.с.), родственный опелевскому, но встречается редко. Слабости общие – прокладки клапанной крышки и теплообменника. На Джентре служит 1.5 (107 л.с.), он тоже хорош. Механическая коробка D16 – долгожитель, за исключением выжимного подшипника сцепления. А при желании иметь Lacetti с автоматом ключевой вопрос – какой именно автомат?

Их три: Aisin AW81–40LE (при моторе 1.6), ZF 4HP16 (1.8), а на поздних машинах еще и GM 6Т30 – ломкий и менее ресурсный. Лучший вариант – ZF, но найти машину с ним сложнее всего.

Коррозионная стойкость ниже средней. Часто докучает электрооборудование. К 100 тысячам км закисают многие контакты, начинают сбоить замок зажигания, центральный замок, «климат» и многое другое. Слетающая шестерня датчика скорости умерщвляет спидометр и тахометр. Что-нибудь неработающее для старого Lacetti – норма... Вердикт: заурядная рабочая лошадка с низким клиренсом.

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