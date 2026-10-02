Лада или иномарка? — надежные авто по цене до 350 тысяч

Эксперт Зиновьев назвал лучшие бюджетные седаны с пробегом до 300 000 км

Что ищем?

Простой бюджетный седан

Возраст: 10–20 лет

Пробег: 100–300 тысяч км

Цена: 250–350 тысяч рублей

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Лада Гранта

Длина 4260 мм, клиренс 160 мм (до 2018 года), багажник 480 л

Лада Гранта

За 300 тысяч рублей доступны седан и лифтбек с пробегами 100 тысяч км, а еще их родственник под названием Datsun on-DO.

Не все двигатели нормально воспринимают бензин АИ‑92. Более сложным 16‑клапанным (98 или 106 л. с.) рекомендован АИ‑95. Многие льют 92‑й, но в конечном итоге выигрыша это не дает – ускоряется образование нагара и износ, мотор просто раньше попадет в ремонт. По ресурсу превосходство у 8‑клапанных (82 или 87 л. с.).

Любой из двигателей при бережном отношении способен на 250–300 тысяч км без особых вложений. До 2018 года – все «втыковые», ремень ГРМ лучше менять с укороченным интервалом.

Механическая пятиступка – в нескольких модификациях. Ресурс до переборки 150–200 тысяч км. Робот на ее основе – скопище болячек.

Гидроавтомат Jatco JF414E гораздо лучше. В годах он становится капризным, но точно не хуже, чем DP2 на автомобилях Renault и 6T30 на Chevrolet.

Терпеливая и почти всеядная подвеска. Неплохая эргономика. Основные проблемы возрастных машин – коррозия и электрика (закисают контакты). Часты поломки электрического усилителя руля (ЭУР).

ВЕРДИКТ. Самый практичный выбор.

Chevrolet Lacetti

Длина 4515 мм, клиренс 145 мм, багажник 405 л

Chevrolet Lacetti

Был очень популярен благодаря российской сборке и привлекательным ценам. За 300 тысяч рублей продают в основном Lacetti старше 15 лет. А вот под именем Daewoo Gentra (то же шасси, другой мотор) можно купить машину 12–13 лет – за те же деньги.

Все двигатели (1.4, 1.6, 1.8) – с ресурсом 300 тысяч км. Лучший – 1.8 (122 л. с.), родственный опелевскому, но встречается редко. Слабости общие – прокладки клапанной крышки и теплообменника. На Джентре служит 1.5 (107 л. с.), он тоже хорош.

Механическая коробка D16 – долгожитель, за исключением выжимного подшипника сцепления. При желании иметь Lacetti с автоматом ключевой вопрос – какой именно автомат? Их три: Aisin AW81–40LE (при моторе 1.6), ZF 4HP16 (1.8), а на поздних машинах еще и GM 6Т30 – ломкий и менее ресурсный. Лучший вариант – ZF, но найти машину с ним сложнее всего.

Коррозионная стойкость ниже средней. Часто докучает электрооборудование. К 100 тысячам км закисают многие контакты, начинают сбоить замок зажигания, центральный замок, «климат» и многое другое. Слетающая шестерня датчика скорости умерщвляет спидометр и тахометр. Что-нибудь неработающее для старого Lacetti – норма.

ВЕРДИКТ. Заурядная рабочая лошадка с низким клиренсом.

Ford Focus

Длина 4488 мм, клиренс 160 мм, багажник 490 л

Ford Focus

Focus второго поколения выпускали до 2011 года. За 300 тысяч рублей доминируют предложения с пробегом свыше 250 тысяч км.

Из моторов самым спокойным и безотказным считают старый 1.6 (100 л. с.), сочетаемый с механикой или автоматом 4F27E, выдерживающими 250 тысяч км до переборки.

Все прочие двигатели (1.4, 115‑сильный 1.6, 1.8, 2.0) также благополучны, включая 115‑сильный турбодизель, но требовательны к качеству топлива. Бензиновые по уму надо кормить 95‑м. Всем по силам 350 тысяч км.

Механические коробки не без греха: у массовой IB5 рановато умирают синхронизаторы, у MTX75 – выжимной подшипник сцепления. Неизбежны возрастные течи.

Сильные стороны Фокуса – крепкая ходовая часть и достойная управляемость. Слабости, как и у Гранты, сосредоточены в электрике: центральный замок и замок багажника, глюки приборной панели. Кузов держится неплохо, но не вечно: коррозия движется снизу – днище, арки, пороги.

ВЕРДИКТ. Хороший баланс надежности и ресурса.

Kia Spectra

Длина 4510 мм, клиренс 154 мм, багажник 440 л

Kia Spectra

Из ранних «корейцев» достоин внимания и Hyundai Accent – столь же бюджетный и быстро ржавеющий. Но Spectra существенно крупнее и оснащена агрегатами Мазды. Выпускали ее в Ижевске до 2011 года. Две трети предложений укладываются в 350 тысяч рублей.

Мотор S6D 1.6 (101 л. с.) – клон маздовского B6. Чугунный блок, распределенный впрыск, есть гидрокомпенсаторы, заточен на АИ‑92. Многие неисправности связаны с качеством масла и топлива – страдают маслонасос и катушки зажигания. Ремень ГРМ с трудом выдерживает 50 тысяч км.

Механическая коробка также от Мазды – шумит, но порой до 300 тысяч км ничего не требует, кроме замены сальников. Гидроавтомат F4A-EL при нормальном обслуживании ходит 250 тысяч км.

Характер машины типичный для бюджетника: частые поломки по мелочам в различных сферах, лечатся легко и сравнительно недорого. Ходовая часть жидковата, хотя ощутимо это только при постоянной езде по корявым дорогам. Коррозия – как у всех за эти деньги.

ВЕРДИКТ. Потенциальных хлопот не меньше, чем с Ладой.

Продолжение – на следующей странице.