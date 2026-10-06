Надежные моторы, автомат и японская выносливость за разумные деньги

Эксперт Зиновьев рассказал, почему Mitsubishi Lancer IX на вторичке — хорошее приобретение

Когда речь заходит о бюджетном седане с пробегом, многие по привычке смотрят в сторону отечественного автопрома или корейских конкурентов.

Но есть автомобиль, который при цене до 350 тысяч рублей способен предложить настоящую японскую надежность и репутацию одной из самых живучих машин своего класса – это Mitsubishi Lancer девятого поколения. И у него действительно есть весомые аргументы в свою пользу.

Прежде всего, Lancer подкупает своей исключительной живучестью. Это не просто слова: японская сборка и продуманная конструкция сделали свое дело. За 300 тысяч можно подыскать авто с пробегом 200-250 тысяч км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Все моторы (1.3, 1.6, 2.0) просты и достаточно надежны. Владельцы, к сожалению, нередко экономят на замене масла и промывке радиаторов, что аукается гибелью маслонасоса, износом поршневой, залеганием колец и диким расходом масла. Самый массовый 1.6 (98 л. с.), тем не менее, стабильно уезжает за 400 тысяч км.

Отдельного внимания заслуживает автоматическая коробка передач. Гидроавтоматы F4A41 и особенно F4A42, который устанавливался с двухлитровым мотором, по праву считаются исключительно выносливыми агрегатами. Это тот случай, когда автомат не становится головной болью, а наоборот – предпочтительнее механики, у которой к 100-150 тыс. км нередко изнашиваются подшипники. Так что для тех, кто ценит комфорт и не хочет лишний раз заглядывать в трансмиссию, Lancer с гидроавтоматом – идеальный выбор.

Кузов автомобиля также радует стойкостью к коррозии. Да, после 15 лет эксплуатации и 200 тысяч километров пробега металл постепенно сдает позиции, но для своего возраста Lancer держится достойно. Подвеска – стойкая и энергоемкая, что особенно важно для наших дорог. Электрика же, за исключением эпизодических проблем с генератором, работает по-японски надежно и предсказуемо.

Конечно, есть и мелкие нюансы: иногда придется заняться «печкой» или приводом заслонки, освежить кондиционер, а водительское сиденье со временем просиживается. Но это лишь небольшие штрихи на фоне главного – автомобиль остается верным помощником на годы. Да, многие запчасти стоят как японские, но их качество и ресурс того стоят.

О других автомобилях со вторички, которые не подведут, читайте в полной версии статьи.

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