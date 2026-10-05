В сентябре на российском рынке появилось более 20 новых моделей

В сентябре 2026 года на российском авторынке стартовали продажи 26 новых моделей

Двадцать шесть новых моделей – столько новинок в сентябре 2026 года добралось до российского авторынка. Подсчетом занимались аналитики агентства « Автостат» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА). Львиная доля пришлась на легковой сегмент: 21 автомобиль. Остальное распределилось так: один легкий коммерческий (LCV), пара грузовиков и столько же автобусов.

Все эти 26 позиций впервые угодили в статистику регистраций новой техники. Такого количества дебютов за один месяц прежде не фиксировали – результат рекордный. Август, кстати, выглядит куда скромнее: тогда на учет впервые поставили 16 моделей, из них 11 легковых, 4 грузовых и один автобус.

Что до легковушек, отдельного внимания тут заслуживает новинка АВТОВАЗа. Речь про Lada Azimut – первый кроссовер за всю историю марки. Причем не одной этой моделью пополнился список: отечественный бренд Tenet Plus начал продавать два новых кроссовера, L4 и L6, которые тоже собирают в России. Есть в перечне и дорогие спорткары – Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa. Плюс модели китайских, японских и европейских марок.

В регистрациях LCV в начале осени отметилась китайская SRM Xinyuan. Линейку грузовиков разбавили два автокрана из КНР – Sany SAC1200T и XCMG XCT130. Среди автобусов тоже обошлось без сюрпризов в плане географии: продажи стартовали у городского Higer KLQ6116GC и туристического Zhongtong H12, оба – китайского производства.

О том, как в Россию вернулся популярный кроссовер Nissan, «За рулем» уже рассказывал.

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