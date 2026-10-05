Хорошо известный кроссовер Nissan вернулся в Россию с очень приятной ценой

Nissan X-Trail из Китая предлагается под заказ в РФ с ценой от 2,49 млн рублей

Рестайлинговый Nissan X-Trail третьего поколения – та самая версия, что оказалась последней официально представленной в России, – до сих пор сходит с конвейера в Китае. Оттуда машины попадают к нам по альтернативным схемам: часть продают из наличия, часть – под заказ. Порог входа начинается с 2,49 млн рублей.

Nissan X-Trail

Именно за 2 490 000 рублей привезти кроссовер под заказ готова одна из столичных специализированных фирм, разместившая объявление на классифайде. В нем указано, что в сумму уже заложены доставка до Москвы и оформление всех бумаг, включая СБКТС, ЭПТС и утильсбор.

География заказов куда шире одного города, но и ценник везде свой. В Иркутске машину предлагают за 2 530 000 рублей, в Воронеже – за 2 540 000 рублей, в Самаре – за 2 567 000 рублей, в Тюмени – за 2 599 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 2 620 000 рублей, а в Твери и Владимире – за 2 650 000 рублей.

Объявлений на известных классифайдах набралось больше сотни. Правда, у заказных машин ценник «плавающий»: финальная сумма зависит от курса валют на момент оплаты, города доставки, расходов на логистику, фактического размера таможенных платежей и утильсбора – перечень факторов на этом не заканчивается.

Комплектация у московского предложения называется Leading. Привычных россиянам «теплых» опций в ней не найти, зато оснащение подобрано щедро: панорамный стеклянный люк с электроприводом, электрорегулировки передних сидений, аудиосистема на шесть динамиков, медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, отделка кресел эко-кожей, двухзонный климат-контроль с воздуховодами для заднего ряда и бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой.

Есть и другие полезные вещи: электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, круиз-контроль, мультифункциональный D-образный руль, полностью светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировка боковых зеркал заднего вида, система кругового обзора 360, датчики давления в шинах и набор электронных ассистентов водителя.

Интерьер Nissan X-Trail

Технически все машины одинаковы, чем бы ни отличались комплектации: под капотом – 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый «атмосферник» мощностью 151 л. с., в паре с ним бесступенчатый вариатор Xtronic, а привод только передний.

Из наличия новые X-Trail китайской сборки тоже продаются. В Оренбурге такой кроссовер можно забрать за 2 850 000 рублей, в Санкт-Петербурге – минимум за 2 900 000 рублей.

А вот официальные дилеры Nissan в Брянске, Москве и подмосковных Химках, уплатившие утильсбор по коммерческой ставке, просят за такую машину от 3 800 000 рублей.

О новом Hyundai Tucson, еще одном кроссовере для российского рынка, «За рулем» рассказал подробно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!