Известный навороченный кроссовер обновится к следующему году: что изменится?

Geely: обновленный Lynk ＆ Co 900 с новой внешностью выйдет в Китае в 2027 году

Обновленный Lynk & Co 900 от Geely доберется до китайских дилеров в 2027 году. Машине обещают переработанную внешность и куда более богатый набор оснащения. Что именно изменится?

Lynk & Co 900

На местный рынок «девятисотый» вышел в апреле прошлого года. Пик спроса пришелся на август 2025-го: тогда владельцами кроссовера в Поднебесной стали 7380 человек.

Потом интерес к модели заметно угас. За все время присутствия в Китае продажи составили 62 тысячи штук.

Причин охлаждения рынка две. Конкуренция стала жестче, плюс стартовали продажи более премиального Zeekr 9X. И все же марка намерена вывести на рынок обновленный Lynk & Co 900.

Обновленный Lynk & Co 900 на тестах

Кроссовер уже заметили во время дорожных испытаний в Китае. Кузов укрыли плотным камуфляжем, но ключевые перемены во внешности скрыть не удалось.

Новые блоки головной оптики лишились раздельного дизайна. Спереди появился более выраженный воздухозаборник, изменились бамперы. А дверные ручки, между прочим, стали традиционными.

Популярный в Китае независимый дизайнер Sugar Design подготовил неофициальные рендеры обновленной модели на основе «шпионских» снимков. Судя по изображениям, узнаваемые пропорции и объемы кузова сохранятся.

За внешность оригинального «девятисотого», напомним, отвечал Андрей Басманов – с ним ранее вышло большое интервью.

Салон и оснащение Lynk & Co 900

Интерьер тоже попал в объектив «фотошпионов». Компоновка центральной консоли не претерпела изменений: здесь установлен 30-дюймовый сенсорный экран в паре с узкой цифровой приборной панелью, а селектор коробки передач расположился за рулевым колесом.

Интерьер Lynk & Co 900

По части посадки актуальный кроссовер в Китае доступен в модификациях на 5 и 6 мест.

Об изменении характеристик пока ничего не известно. Впрочем, текущая модель уже заметно проигрывает конкурентам по емкости тяговой батареи. Для наглядности: у «девятисотого» аккумулятор на 52,4 кВт·ч, тогда как сопоставимый по цене Voyah Taishan X8 оснащается батареей на 65 кВт·ч.

Ожидается, что с обновлением автомобиль получит более емкий аккумулятор и улучшенный комплекс ассистентов водителя.

Lynk & Co 900 – полноразмерный кроссовер с точными габаритами 5240 х 1999 х 1800 мм и колесной базой 3160 мм.

Из особенностей интерьера – два 30-дюймовых экрана: один на центральной консоли, второй на потолке.

Под капотом – 2-литровый ДВС в связке с двумя или тремя электромоторами, в зависимости от версии. Общая мощность варьируется от 734 до 884 л.с. Электрический запас хода на полном заряде батареи 52,4 кВт·ч равен 268-280 км по циклу CLTC.

Ценовой диапазон Lynk & Co 900 в Китае – 299,8-416,9 тысячи юаней (3,8-5,3 млн рублей).

Lynk & Co 900 в России и Казахстане

Недавно Lynk & Co 900 стал доступен для заказа в Казахстане.

В России кроссовер появится в качестве второй модели в линейке бренда Nordcross в начале 2027 года.

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