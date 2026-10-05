Volvo ухудшила прогноз по продажам на 2026 год: в чем причины

В Volvo объяснили, почему прогноз по продажам на 2026 год не будет выполнен

Опубликованные ранее прогнозы Volvo по объему продаж и денежному потоку на 2026 год выполнить не удастся – марка предупредила об этом официально. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе шведского производителя.

Причины пересмотра прогноза Volvo на 2026 год

Автомобильный рынок ухудшился, да и краткосрочные перспективы выглядят слабее, чем рассчитывали в компании. Продажи Volvo Cars недотянули до запланированного уровня, и именно поэтому ориентиры на весь год пришлось корректировать.

Главным источником негатива в Volvo называют китайский рынок – там дела идут хуже.

Вдобавок американский авторынок восстанавливается медленнее, чем предполагалось. Причем это не единственная сложность, с которой марка столкнулась в последние месяцы.

Давление на прибыль и долгосрочные цели Volvo

Третий квартал обещает серьезное давление на прибыль и денежный поток. К уже известным сложностям – удорожанию сырья, скачкам валютных курсов и росту амортизационных расходов – добавилось ухудшение рыночной конъюнктуры.

Долгосрочные цели компании все это, правда, не меняет. В обновленной стратегии марка по-прежнему ставит на стабильно положительный денежный поток и рентабельность по EBIT (прибыль компании до вычета по заемным средствам и налогов) на уровне 8%.

О том, как автобренды пересматривают планы и прайсы, «За рулем» уже рассказывал.

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