Британия может стать лазейкой и хабом для китайского экспорта

Британия готовится ввести пошлины на машины из Китая

Великобритания на пороге введения ввозных пошлин на китайские электромобили. В Брюсселе всерьез опасаются, что Великобритания превратится в обходной путь и перевалочный хаб для китайского экспорта. Если Лондон не примет мер, страну вполне могут вычеркнуть из правил местного производства «Сделано в Европе». Чиновники ЕС не скрывают: последствия для экономики окажутся серьезными.

Министр по делам бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс заверяет, что ситуация с тарифами на китайские электромобили остается под контролем. Но у британских представителей властей тревога иного рода – они опасаются ответных шагов со стороны Китая. А торговые войны, угрозы пошлин и перебои с логистикой подрывают бизнес и добавляют нестабильности мировому рынку.

Пошлины и доля китайских марок в Британии

Импортные пошлины способны ударить по самым заметным китайским брендам – BYD, MG от SAIC Motor Corp. и Jaecoo от Chery Automobile Co. В Великобритании эти марки набирают популярность очень быстро: на них приходится около 23% продаж новых автомобилей в стране.

В ЕС китайские бренды, в свою очередь, расширяют ассортимент гибридных машин – на них пошлины пока не распространяются.

Зато европейским компаниям вроде Land Rover и Nissan новые правила локализации производства могут создать трудности.

Китайские марки не откажутся от экспорта

Отказываться от экспорта китайские автопроизводители не намерены. Растущие торговые барьеры их не смущают: инвестиции в Великобританию продолжаются.

«Тарифы приходят и уходят, но это не повлияет на наши инвестиции в Великобританию», – заявил недавно журналистам управляющий директор британского подразделения Jaecoo и Omoda Виктор Чжан. «Мы здесь всерьез и надолго», – подчеркнул он.

О том, какие китайские автомобили британские эксперты считают лучшими, «За рулем» уже рассказывал.

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