Вице-президент Changan рассказал о развитии автодизайна в Китае

Вице-президент Changan: Дизайн Avatr T09 получил уникальный облик

Официальные изображения Avatr T09 появились в Сети – и реакция публики оказалась неоднозначной. Отчасти именно поэтому вице-президент Changan Ми Мэндун выступил с официальным обращением на личной странице в Weibo, где попытался растолковать логику дизайнеров флагманской модели.

Должностей у Ми Мэндуна сразу несколько: он вице-президент, главный юрисконсульт и официальный представитель China Changan Group. По его наблюдению, все больше китайских брендов перебирается в более высокий ценовой сегмент – таким маркам уже недостаточно просто выпускать хорошие машины с богатым оснащением.

Своя эстетика вместо списка функций

– Changan Automobile не прекращает поиск новых оригинальных решений, а дизайн китайских брендов продолжает эволюционировать, – сообщил вице-президент компании.

Актуальным становится вопрос собственной эстетики, стандартов и уникального взгляда на «роскошь премиум-класса». Подлинная уникальность, по мнению топ-менеджера, не может строиться на бесконечном тиражировании одной и той же внешности с изменением размеров. Кстати, именно так до сих пор действует Li Auto.

Направление преемственности, о котором говорит Ми Мэндун, работает иначе: сохраняется не набор линий, а общая философия бренда. Отступление от стереотипов и шаблонных решений, верность собственному стилю – вот что выходит на первый план. Смелости предлагать свои варианты набирается все больше марок, и эти варианты проходит проверку рынком.

Преемственность вместо копирования

– С самого момента своего основания бренд Avatr никогда не выбирал самый безопасный или привычный путь. Представив модели Avatr 11 и 12 с их авангардным, плавным дизайном, бренд продемонстрировал нежелание следовать за толпой, – пояснил Ми Мэндун.

Отдельно вице-президент высказался о дизайне полноразмерного кроссовера Avatr T09. Про критику в адрес этой модели он вспомнил обтекаемо, зато заметил: для флагманского продукта споры вокруг стилистики – далеко не худший сценарий. Губительным стало бы как раз отсутствие узнаваемой внешности.

На входе в сегмент полноразмерных 6-местных SUV Avatr, по его словам, отказался от масштабирования и копирования, сделав ставку на «скульптурную выразительность». В итоге модель, считает Ми Мэндун, получила достаточно уникальный и узнаваемый облик.

– Плавная плечевая линия непрерывно перетекает от фар к фонарям с объемными арками задних колес и нижней частью кузова, слегка сужающейся к центру. Благодаря этим элементам автомобиль длиной 5,2 метра не выглядит громоздким или тяжеловесным. В нем гармонично сочетаются внушительность, свойственная крупным внедорожникам, и присущая марке Avatr утонченная элегантность, – заявил Ми Мэндун.

Критика в Сети и характеристики T09

Как бы красиво ни звучало это описание, критика Avatr T09 в Китае связана в первую очередь с недостатком уникальности. Пользователи Сети высказали мнение, что бренд потерял свою идентичность, а его флагман слишком походит на других представителей сегмента.

Технически T09 – полноразмерный кроссовер с точными габаритами 5285 х 2025 х 1810 мм и колесной базой 3150 мм. За движение отвечает параллельная гибридная система.

Начальное исполнение предлагает связку 1,5-литрового ДВС на 150 л.с. и двух электромоторов с общей отдачей 666 л.с. Максимальная версия этого SUV оснащается 2-литровым ДВС мощностью 211 л.с. плюс три электромотора на 857 л.с.

Полного заряда батареи 71,24 кВт·ч хватает на 330 км электрического пробега по циклу WLTC. Премьера T09 запланирована на 11 октября.

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