Рекорд по числу новых моделей установлен на российском авторынке в сентябре

«Автостат»: в сентябре в России зарегистрировали 26 новых моделей авто

Сентябрь 2026 года запомнится российскому авторынку необычной статистикой – в продажах впервые засветились 26 новых моделей техники. Эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) выяснили, что в этом месяце на российский авторынок вышло 26 новых моделей, в том числе 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий (LCV), 2 грузовика и 2 автобуса. Как сообщают эксперты, все 26 моделей были впервые зарегистрированы в продажах новой автомобильной техники, что является рекордным ежемесячным результатом. Если же сравнивать эту статистику с августовской, то тогда в постановке на учет было зафиксировано 16 новых моделей (11 легковых, 4 грузовых и 1 автобус).

Из всех легковых моделей, впервые попавших в статистику продаж сентября, отдельного внимания заслуживает новинка от АВТОВАЗа – первый в истории марки Lada кроссовер с названием Azimut. Стоит отметить и два новых кроссовера отечественного бренда Tenet Plus (L4 и L6), которые тоже производятся в России. Кроме этого, нельзя не упомянуть дорогие спорткары Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa, а также различные модели китайских, японских и европейских марок.

В регистрациях LCV в начале осени появилась китайская модель SRM Xinyuan. Линейку грузовиков пополнили два автокрана из КНР - Sany SAC1200T и XCMG XCT130. А в сегменте автобусов тоже отмечены продажи новых «китайцев» – городского Higer KLQ6116GC и туристического Zhongtong H12.

О том, что российский автопарк стремительно стареет и это уже вызывает беспокойство, «За рулем» рассказывал ранее.

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