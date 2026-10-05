Авторынок РФ вызывает беспокойство из-за стремительного старения. Что делать?

Миронов: Устаревший автопарк России — угроза национальной безопасности

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия», заявил, что недоступность новых автомобилей и стремительное старение российского автопарка переросли из бытовой проблемы в вопрос национальной безопасности и социального благополучия.

Тревожную статистику подтверждают цифры: к июлю 2026 года средний возраст легковушки в стране достиг 15,4 года. Прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования РАН еще мрачнее – к 2030-му почти 80% машин будут старше десяти лет.

По словам политика, ситуация усугубляется ведомственной разобщенностью. Минпромторг отвечает за производство, Минтранс и ГАИ на промышленную политику не влияют, а доступность авто в итоге сводится к программам льготного кредитования. Миронов напомнил, что любой заем означает переплату за машину, которая и без того стоит огромных денег.

Отдельно он остановился на новой Lada Azimut. Депутат не исключает, что модель удалась, но настораживает отсутствие официальной цены: эксперты говорят о старте от 2 млн рублей – почти столько же просят китайские конкуренты, которые вдобавок платят большой утильсбор. Лидер СР недоумевает, почему менеджеры АВТОВАЗа при ценообразовании смотрят на рынок, а не на кошелек рядового покупателя.

Выход Миронов видит в партийной программе «Новый автомобиль – каждой семье»: владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, равный рыночной стоимости. По его убеждению, подход верный, но решить проблему под силу только государству. Для этого нужен национальный проект «Обновление автопарка».

О грядущем повышении утильсбора и его последствиях для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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