В России изменились цены на два доступных кроссовера: актуальный прайс

Jeland J6 и Jaecoo J6 лишились скидки 100 000 рублей, цены — от 2,35 млн рублей

С октября покупка двух кроссоверов – российской марки Jeland J6 и китайской Jaecoo J6 – обходится дороже. Сами рекомендованные цены остались на прежнем уровне, зато выгода в 100 тысяч рублей, которую давали при покупке, из прайсов пропала.

Формально ничего не поменялось: Jeland J6 по-прежнему предлагают от 2,35 млн рублей, Jaecoo J6 – от 2,33 млн. Но на деле разница ощутима: 100 тысяч, которые раньше можно было сэкономить, покупателю теперь никто не вернет.

Jeland J6

Полный список версий выглядит так: «Актив» – 2 350 000 рублей, «Комфорт» – 2 549 000, «Престиж» – 2 749 000 и еще один «Престиж» – 2 929 000 рублей.

Полноприводная модификация Jeland J6 появилась в продаже в августе. Под капотом у нее 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с., работающий в связке с семиступенчатым роботом.

Переднеприводным комплектациям достался другой агрегат – 1,5-литровая турбочетверка мощностью 147 л.с. и шестиступенчатая роботизированная коробка.

У Jaecoo J6 полноприводных версий нет вообще. На российском рынке модель продают в трех исполнениях – «Актив» за 2 330 000 рублей, «Комфорт» за 2 549 000 и «Престиж» за 2 749 000.

Jaecoo J6

Все три – переднеприводные, с 147-сильным турбомотором и шестиступенчатым роботом. Кстати, базовый «Актив» без учета скидок обходится на 20 тысяч рублей дешевле, чем аналогичная версия под маркой Jeland.

Прямую скидку на оба кроссовера давали в сентябре – сейчас ее нет.

О двух китайских кроссоверах, которые недавно подешевели, «За рулем» уже рассказывал.

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