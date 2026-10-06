Два популярных китайских кроссовера внезапно подешевели: называем цены

Jetour снизил цены на две версии Dashing 2026 года и предложил скидки на T2

Прайс-листы Jetour в России обновились: две переднеприводные версии кроссовера Dashing 2026 года выпуска сбросили в цене 50-80 тыс. рублей. Заодно прямые скидки появились на «внедорожный» T2 того же года.

Что стало с ценами на Jetour Dashing

«Комфорт» потерял 50 тыс. рублей – это минус 1,8%, теперь такой автомобиль стоит 2 709 900 рублей. «Престиж» отыграл назад 80 тыс. (−2,6%) и оценивается в 2 949 900 рублей. Речь, между прочим, идет о самой компактной и самой доступной машине в российской линейке бренда.

А вот полноприводные исполнения Dashing – причем обоих годов производства – из прайс-листов пропали совсем. Из оставшихся строк можно узнать, что версия «Люкс» идет за 2 939 900 рублей и свою цену сохранила, а рядом фигурируют цифры 2 659 900, 2 839 900 и 2 929 900 рублей за «Комфорт», «Люкс» и «Престиж» соответственно.

Под капотом у переднеприводного Dashing – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с., которому в пару поставлен шестиступенчатый робот. Выпускают модель крупноузловым методом с весны 2024 года на калининградском заводе « Автотор».

Прямые скидки на Jetour T2

У полноприводного T2 2026 года выпуска скидка 50 тыс. рублей заявлена для комплектаций «Престиж» и «Премиум». Базовые цены при этом трогать не стали: в прайсе это 4 399 000 и 4 599 000 рублей соответственно, а версия «Люкс» стоит 4 159 000 рублей. Встречаются в списке и строки с 3 959 000, 4 349 000 и 4 549 000 рублями.

На российский рынок T2 вышел в 2024 году и стал первенцем «внедорожной» T-линейки марки. Уже в «базе» у него полный привод с муфтой от BorgWarner, а силовой агрегат – 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 245 л.с. В «Люксе» и «Престиже» этот двигатель сочетается с семиступенчатым роботом, в «Премиуме» – с восьмиступенчатым автоматом.

С февраля 2026 года кроссовер продается в России в обновленном дизайне: ключевые изменения коснулись оформления отдельных элементов экстерьера и интерьера.

О кроссовере, который вскоре должен получить полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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