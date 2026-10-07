В России появился новый кроссовер Toyota: цена доступна

В РФ появился в продаже кроссовер Toyota Raize по цене от 1,75 млн рублей

Кроссовер Toyota Raize, который японская марка делала вместе со своей дочерней компанией Daihatsu, добрался до России по альтернативным схемам. Привозят его фирмы сразу из нескольких регионов, а минимальный ценник на одном из классифайдов стартует с 1 750 000 рублей. Об этом выяснили «Автоновости дня».

Во Владивостоке за 1 750 000 рублей обещают привезти машину под ключ. Судя по снимкам в объявлении, речь о базовой комплектации – мультимедийной системы там нет вовсе. Зато имеются кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев и электрорегулировка зеркал, а еще несколько USB-портов, чтобы заряжать гаджеты.

Там же, во Владивостоке, доступен для заказа вариант побогаче – минимум за 1 873 000 рублей. В таком Raize уже стоит полноценная мультимедиа с сенсорным дисплеем, руль с кожаным ободом, кондиционер, центральный подлокотник в кожаной обивке, а вместо пластиковых колпаков – двухцветные легкосплавные диски.

Цены Toyota Raize в разных городах

В Чебоксарах новый Raize предлагают привезти под заказ за 2 050 000 рублей. В Челябинске за те же деньги кроссовер продают из наличия – литых дисков в этой версии нет, зато есть современная незаводская медиасистема с русскоязычным интерфейсом, бесключевой доступ, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида и многое другое.

Правда, с машинами, которые ввозят на заказ, итоговая сумма зависит от многого: комплектации, курса валют, доставки, таможенных платежей, утильсбора и прочих факторов. Так что указанная цена еще не значит, что автомобиль получится купить именно за эти деньги.

Для сравнения: «Москвич 3», с октября лишившийся скидки в 260 тыс. рублей, в самой доступной версии с вариатором стоит дороже – 2 041 000 рублей. Минимальный ценник на Tenet T4L калужской сборки – 2 329 000 рублей, а Haval Jolion с роботом обойдется от 2 499 000 рублей.

Правый руль дешевле, левый – дороже

Кстати, все «Рэйзы», о которых шла речь выше, – праворульные. Версия с левым рулем, привычным большинству россиян, стоит дороже: в Новосибирске такой Raize выставили на продажу за 2 485 000 рублей, а в Магнитогорске еще один экземпляр оценили в 2 490 000 рублей.

Под капотом леворульных Toyota Raize – 1,0-литровый турбомотор на 98 л.с. в паре с вариатором. У праворульных машин может стоять как этот же турбодвигатель, так и 87-сильный «атмосферник» объемом 1,2 литра, которому тоже положен бесступенчатый вариатор.

О том, какие китайские кроссоверы недавно подешевели, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!