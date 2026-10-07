В России появился новый кроссовер Toyota: цена доступна
Кроссовер Toyota Raize, который японская марка делала вместе со своей дочерней компанией Daihatsu, добрался до России по альтернативным схемам. Привозят его фирмы сразу из нескольких регионов, а минимальный ценник на одном из классифайдов стартует с 1 750 000 рублей. Об этом выяснили «Автоновости дня».
Во Владивостоке за 1 750 000 рублей обещают привезти машину под ключ. Судя по снимкам в объявлении, речь о базовой комплектации – мультимедийной системы там нет вовсе. Зато имеются кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев и электрорегулировка зеркал, а еще несколько USB-портов, чтобы заряжать гаджеты.
Там же, во Владивостоке, доступен для заказа вариант побогаче – минимум за 1 873 000 рублей. В таком Raize уже стоит полноценная мультимедиа с сенсорным дисплеем, руль с кожаным ободом, кондиционер, центральный подлокотник в кожаной обивке, а вместо пластиковых колпаков – двухцветные легкосплавные диски.
Цены Toyota Raize в разных городах
В Чебоксарах новый Raize предлагают привезти под заказ за 2 050 000 рублей. В Челябинске за те же деньги кроссовер продают из наличия – литых дисков в этой версии нет, зато есть современная незаводская медиасистема с русскоязычным интерфейсом, бесключевой доступ, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида и многое другое.
Правда, с машинами, которые ввозят на заказ, итоговая сумма зависит от многого: комплектации, курса валют, доставки, таможенных платежей, утильсбора и прочих факторов. Так что указанная цена еще не значит, что автомобиль получится купить именно за эти деньги.
Для сравнения: «Москвич 3», с октября лишившийся скидки в 260 тыс. рублей, в самой доступной версии с вариатором стоит дороже – 2 041 000 рублей. Минимальный ценник на Tenet T4L калужской сборки – 2 329 000 рублей, а Haval Jolion с роботом обойдется от 2 499 000 рублей.
Правый руль дешевле, левый – дороже
Кстати, все «Рэйзы», о которых шла речь выше, – праворульные. Версия с левым рулем, привычным большинству россиян, стоит дороже: в Новосибирске такой Raize выставили на продажу за 2 485 000 рублей, а в Магнитогорске еще один экземпляр оценили в 2 490 000 рублей.
Под капотом леворульных Toyota Raize – 1,0-литровый турбомотор на 98 л.с. в паре с вариатором. У праворульных машин может стоять как этот же турбодвигатель, так и 87-сильный «атмосферник» объемом 1,2 литра, которому тоже положен бесступенчатый вариатор.
О том, какие китайские кроссоверы недавно подешевели, «За рулем» уже рассказывал.
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