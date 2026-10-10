Названы тренды рынка послепродажного обслуживания

Эксперт Кравец: какие факторы могут угрожать рынку послепродажного обслуживания

В Москве продолжает свою работу форум автобизнеса CarX 2026, который организует агентство «АВТОСТАТ». Один из потоков мероприятия посвящен рынку автосервиса и запчастей. Так, о трендах послепродажного обслуживания рассказал Виталий Кравец («Индекс»). Среди сильных сторон, которые влияют на рынок послепродажного обслуживания эксперт называет старение автопарка, высокий накопленный пробег, развитие локальных брендов и потенциал НСТО для китайских автомобилей.

Слабые стороны - это стагнация натуральных объемов, а именно: общее количество операций не растет с 2024 года, сокращение активного парка, низкая лояльность к брендам, падение NPS у СТО, отток клиентов из сервисов и тот факт, что рост затрат опережает доходы. В качестве возможностей для бизнеса эксперт назвал рост сегмента китайских автомобилей, развитие онлайн-каналов, спрос на аналоги в среднем сегменте, рост узнаваемости локальных брендов и программы защиты от подделок.

Какие факторы могут угрожать послепродажному обслуживанию? Тут называются дальнейшее сокращение парка, усиление конкуренции, рост цен и ограничение бюджета, контрафакт, низкая лояльность к продавцу, рост утильсбора и пошлин, а также отложенный спрос. По данным агентства «Индекс», объем рынка послепродажного обслуживания, включая шины, составляет 2 208 млрд рублей. Самостоятельные затраты на ремонт равны 1 301 млрд рублей, а делегированные на сервис - 918 млрд рублей.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!