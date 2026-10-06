Toyota Corolla Cross 2027: комплектаций стало меньше, цены подросли

Кроссовер Toyota Corolla Cross вступает в 2027 м.г. с сокращенной гибридной линейкой

Базовая гибридная версия Hybrid S покинула модельный ряд – теперь покупателям доступны только комплектации SE и XSE, обе с полным приводом в стандарте.

Стартовая цена бензиновой версии L с передним приводом составляет 25 535 долларов, а Corolla Cross Hybrid SE, ставшая начальной в гибридной гамме, обойдется в 31 415 долларов. Указанные суммы не учитывают расходы на оформление и доставку.

Toyota Corolla Cross 2027

Технически модель осталась прежней. Бензиновые версии по-прежнему оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем на 169 л.с. в паре с вариатором; привод – передний или полный.

Гибрид развивает 196 л.с., использует электронную систему полного привода и отличается экономичностью: расход топлива около 5,1 л на 100 км в городе, 6,0 л на 100 км на трассе и 5,6 л на 100 км в смешанном цикле.

Оснащение также не изменилось. Базовая версия получает 8-дюймовый мультимедийный экран, комплектации LE и Hybrid SE – 10,5-дюймовый, а топовые XLE и Hybrid XSE – еще и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.

Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto доступны во всех версиях. В стандарт входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе, автоматическим переключением дальнего света, распознаванием знаков и предотвращением столкновений с обнаружением пешеходов.

Обновленный кроссовер появится у дилеров осенью. Изменения минимальны, но модель остается практичным и экономичным вариантом на каждый день – только теперь стала чуть дороже.

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