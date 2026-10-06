«Как танк»: японцы восхитились российской Нивой

Издание Autocar Japan рассказало о том, что иностранцы думают о российском автопроме

Уход западных производителей не сломил российский автопром: освободившиеся позиции быстро заняли китайские марки, а лидерство в бюджетном сегменте сохранила Лада, пишет издание Autocar Japan (в переводе ИноСМИ).

После ухода западноевропейских компаний с российского рынка стране пришлось адаптироваться, все сильнее опираясь на китайских производителей.

Если в 2021 году доля европейских, американских, японских и корейских брендов достигала почти 70%, то китайским маркам принадлежало лишь 7,5%. После начала конфликта на Украине ситуация резко изменилась: продажи новых автомобилей в 2022 году упали до 630 тысяч единиц, а доля Китая к 2025 году выросла до 54,3%. Главными бенефициарами стали Chery, Great Wall Motor и Geely, а также совместные предприятия вроде «Москвича» и белорусской Belgee.

Отечественная Лада, несмотря на уход Renault, не только выжила, но и укрепилась: ее доля выросла с 22% до 25,6%, а Гранта стала самой продаваемой моделью последних шести лет. Аналитики объясняют это государственной поддержкой и ставкой на самый бюджетный сегмент.

При этом считается, что 99,8% комплектующих АВТОВАЗ закупает внутри страны, и хотя на Западе эти цифры подвергают сомнениям, никто не спорит с тем, что двигатели и трансмиссии по-прежнему производятся исключительно в России.

Особое место в материале Autocar Japan занимает Нива. Британский менеджер Джек Морган-Джонс признается, что угловатый внедорожник привлекает больше внимания, чем Ferrari: «Когда люди видят эту машину на дороге, они всегда провожают ее взглядом и улыбаются».

По его словам, это чрезвычайно крепкий автомобиль, построенный на фундаментальных принципах механики. Он простой и и надежный – достаточно всего лишь повернуть ключ.

Планы Renault выпустить новое поколение Нивы на платформе CMF-B, после 2022 года так и не сбылись. Предполагалось выпустить две модели: Ниву с короткой колесной базой, которая должна была появиться в России в 2025 году. Дебют второй – более крупной Гранд Нивы был запланирован на 2026 год. Тем не менее, АВТОВАЗ представил модернизированную версию с двигателем 1,8 литра, продажи которой стартовали в 31 августа 2026 года.

Эксперты отмечают, что российский автопром постепенно превращается в сателлита Китая, теряя доступ к западным исследованиям и разработкам, что несколько его ослабило. Однако они же признают, что даже если китайские производители уйдут, отрасль выживет, пусть и в меньших масштабах.

Что касается Западной Европы, то российским маркам там по-прежнему нет места: нормы безопасности и выбросов ужесточаются слишком стремительно, а санкции остаются жесткими.

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