Рынок новых машин в России превысил миллион штук

Автостат и ОЛА: 26 новых моделей появились на авторынке РФ в сентябре 2026 года

Осенний авторынок России в 2026 году преподнес сразу несколько сюрпризов, хотя начало сезона ничего подобного не предвещало. В январе - сентябре 2026 года в России продано 1 067 840 новых автомобилей, что на 5,3% больше показателей того же периода прошлого года. Возглавили пятерку марок российского производства Lada, Haval, Tenet, Jeland и Jetour – состав привычный, но на фоне общего оживления смотрится он уже иначе.

Заметнее другое: электрифицированные машины отвоевывают пространство. За девять месяцев 2025 года на электромобили и гибриды приходилось 5,1% рынка новых автомобилей, а за тот же отрезок 2026-го – уже 9,2%. Почти двукратный рост.

Рекордный сентябрь: 26 новых моделей

Настоящий автобум зафиксировали аналитики агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Только за сентябрь на дороги страны вышло 26 новых моделей. Если разложить по типам: 21 легковая, одна легкая коммерческая (LCV), два грузовика и два автобуса.

Для сентября это абсолютный рекорд, да и августовский результат оказался скромнее – 16 новых моделей, то есть на десять меньше.

Как менялись ценники на недорогие кроссоверы в России, «За рулем» уже рассказывал.

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