Какие факторы влияют на российский авторынок?

Эксперт Пахомов назвал факторы, которые мешают развитию российского авторынка

Автосервис не существует в вакууме – его дела напрямую зависят от того, что творится на автомобильном рынке страны. Как раз об этой взаимосвязи на форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством « АВТОСТАТ», высказался Александр Пахомов, представляющий Союз автосервисов. По его оценке, сегодня на российский авторынок давят сразу с двух сторон: влияют и мировые тренды, и внутренняя экономическая обстановка.

Начнем с внешнего контура. Санкции, уход европейских и японских производителей – только часть общей картины. Куда заметнее другое: китайские бренды заняли доминирующее положение на нашем рынке, а выпуск автомобилей мировых марок все чаще переносят в Китай. Подобная перестройка, по сути, меняет правила игры для всего сервисного сегмента, причем надолго.

Внутренний список выглядит не короче. Бюджетные расходы растут, тогда как поддержка промышленных производств слабеет, а на бизнес ложится все более ощутимая налоговая нагрузка. Прибавьте сюда высокую инфляцию и «дорогие деньги» – и станет понятно, почему экономить приходится буквально всем.

Снижение покупательской способности населения Пахомов также относит к внутренним факторам. И это, пожалуй, самое чувствительное для отрасли: если у людей меньше свободных средств, спрос на обслуживание и ремонт неизбежно проседает. Так что поводов для оптимизма у автобизнеса пока немного.

О том, какие еще новшества бьют по кошельку автомобилистов, «За рулем» уже разбирался.

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