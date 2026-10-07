Обязательная идентификация автомобилей: что будет с ценами?

Требование проверки маркировки на ввозимых в РФ авто введут в 2027 году

Минпромторг РФ решил дополнить процедуру оформления электронного ПТС новым обязательным мероприятием – идентификацией транспортного средства (шасси). Пройти через него предстоит всем ввозимым на основании ОТТС в Россию автомобилям, в том числе из стран ЕАЭС.

Законопроект запущен в начале августа и с высокой вероятностью вступит в силу с 1 января следующего года.

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Проверят всё

Суть идентификации – детальная проверка заводской маркировки различных компонентов на соответствие тому, что заявлено в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) при сертификации. Проверять будут всё, что относится к сфере безопасности: шины, тормоза, световые приборы, зеркала, камеры, ремни безопасности и так далее.

Правда, углубленному изучению подвергнут не каждый автомобиль в партии, а один, выбранный случайным образом. У остальных в обязательном порядке – VIN, табличку изготовителя и не менее трех маркировок, указанных в карте осмотра и отобранных также случайным образом. Но так, чтобы в итоге были «коллективно» подтверждены все маркировки, доступные глазу без частичной разборки.

Проверку предполагают проводить непосредственно на таможнях. При «отсутствии положительных результатов идентификации» ЭПТС не выдается. А все транспортные средства, давшие «отрицательные результаты», подлежат обратному вывозу, приведению в соответствие ОТТС или утилизации.

Причины

Повод исходил от грузовиков и специальной техники. Началось всё в 2023 году – у продаваемой в России модели Shacman SX3258 выявили несоответствие комплектации, заявленной при сертификации.

А в августе 2026 года Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России отдельных моделей сразу шести марок: Dongfeng, Zoomlion, Camc, Santai, Desa и DSCN. У них нашли отклонения от российских требований к безопасности конструкции. Стандартная мера в таких случаях: запрет дальнейших продаж и регистрации в ГИБДД – до устранения производителем или продавцом нарушений.

Нужно ли, учитывая этот опыт, поголовно и досконально проверять все ввозимые легковушки? Оно, может быть, и не повредит. Но на данный момент вводимая процедура идентификации ­выглядит для них избыточной.

Зачем это нужно?

Первопричина столь жестких мер: выявлены случаи, когда сертифицировали одно, а ввозили несколько другое, оснащенное компонентами, не прошедшими необходимых испытаний в России. А коль скоро речь о безопасности, закрывать на это глаза как-то неправильно, да и законам противоречит.

Так что это не блажь правительства, а самая что ни на есть защита граждан от нечестных (или случайно что-то перепутавших) производителей.

Для потребителя же важнее, что идентификация – услуга платная сама по себе, и к тому же занимает изрядное время. Так, в документе заложены пять рабочих дней на осмотр партии транспортных средств, три дня на анализ результатов и три дня на вынесение решения.

Минпромторг полагает, что это не приведет к значительному росту цен или сроков поставки. Логистика нас сейчас мало волнует – дефицита новых машин нет. А по части подорожания автомобилей есть возражения.

Стоимость самой идентификации, привязанная к числу машин во ввозимой партии, сравнительно невелика, но кое-что непременно добавит. И в ходе растаможки товар обитает на платных складах временного хранения. Первая неделя обычно льготная, а потом резко растет суточный тариф, достигая 5–10 тысяч рублей за каждое машиноместо. За «дополнительные» 11 дней может набраться изрядно – и всё это, скорее всего, добавят к розничному ценнику.

Попутно подорожает сам ЭПТС, что тоже прописано в законопроекте: с 600 до 1060 рублей. Но на общем фоне это почти незаметно.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг, МВД и НАМИ решили оценить риски эксплуатации праворульных автомобилей.

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