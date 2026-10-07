Geely готовит сразу несколько новых моделей для российского рынка

В Geely рассказали, планируют ли локализовывать производство машин в России

На форуме автобизнеса CarX 2026 заместитель генерального директора Geely Motors в России Алексей Марков заявил, что бренд выведет на наш рынок сразу несколько новых моделей. Речь идет не об одной новинке, а о целой линейке.

Локальное производство, впрочем, в планы компании не входит. Собирать свои машины в России Geely не намерена – такая перспектива, судя по словам топ-менеджера, сейчас не рассматривается.

«В этом году у нас уже в ноябре-декабре должны появиться еще две новинки. Потом у нас должна появиться полноприводная модель с гибридной силовой установкой, ее выход намечен на зимний период. И дальше в том же духе. Новые автомобили запланированы и на следующий год», – сказал Марков.

Он отметил, что обновление линейки является постоянным процессом: одни модели завершают жизненный цикл, а на их место приходят новые. В качестве примера он привел Geely Coolray, который ранее покинул российский рынок, но затем был возвращен. При этом компания намерена закрывать и те сегменты, где из-за изменений модельного ряда теряет клиентов.

Марков также поделился, что отдельные планы есть у бренда Nordcross, который разработан под российский рынок. В то же время новых планов на марку Knewstar, созданную в 2024 году под рынок РФ и до сих пор представленную лишь одной моделью, пока нет. Модели обеих этих марок основаны на автомобилях концерна Geely.

«У Nordcross должна появиться еще одна модель. Это буквально произойдет уже в декабре этого года. У бренда Knewstar мы поддерживаем сервисное обслуживание. Новых моделей пока с этим брендом не запланировали», — указал он.

Топ-менеджер также заявил, что официальный вывод на российский рынок брендов Zeekr и Lynk&Co в настоящее время не рассматривается. При этом Geely намерена расширять присутствие электромобилей и гибридов. В Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время планируется открыть три специализированных дилерских центра, которые будут заниматься только автомобилями на новых источниках энергии. В дальнейшем компания собирается развивать этот формат. При этом локализовывать производство автомобилей Geely в России пока не планируется.

О новых модификациях Geely для российского рынка «За рулем» рассказывал незадолго до этого.

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