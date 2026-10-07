Где водители чаще всего встречают контрафактные запчасти

Опрос «Индекс»: 22% автовладельцев сталкивались с поддельными запчастями

В исследовании агентства «Индекс» 22% автовладельцев признались, что за 12 месяцев им приходилось приобретать запасные части или технические жидкости с признаками контрафакта и/или подделки. Такие данные в рамках форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «Автостат», сообщил Виталий Кравец («Индекс»).

Опрошенные отметили, что 28% подделок пришлось на автомобильные фильтры, 17% – на детали подвески и рулевого управления, 16% – на моторное или трансмиссионное масло, тормозные или охлаждающие жидкости. По мнению автовладельцев, чаще всего контрафактные запчасти встречались на маркетплейсах, специализированных интернет-площадках автотоваров и в специализированных офлайн-магазинах. Отмечается, что более 30% респондентов возвращают товар продавцу при получении или после оплаты.

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