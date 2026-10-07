Рынок новых среднетоннажных грузовиков вырос в сентябре

«Автостат»: в сентябре в РФ продали 894 новых среднетоннажных грузовика

За сентябрь нынешнего года в России было реализовано 894 новых среднетоннажных грузовых автомобиля (MCV)*, что на 0,9% больше, чем в сентябре 2025-го, и на 9% больше, чем в августе 2026-го. Об этом в ходе форума автобизнеса CarX 2026 сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию. Почти 32% этого рынка в начале осени пришлось на марку ГАЗ, что эквивалентно 283 экземплярам (-21,6% к сентябрю 2025 года). На втором месте находится КАМАЗ (279 шт.; +16,3%), а на третьем – JAC (88 шт.; −6,4%). Показатели продаж остальных брендов составили менее 50 единиц.

Среди моделей в сегменте MCV по-прежнему лидирует ГАЗ Газон NEXT, который по итогам сентября был продан в количестве 118 машин (-58,6% к АППГ). Объемы реализации других моделей не дотянули даже до сотни штук. Что касается итогов января – сентября 2026 года, то за этот период в нашей стране было реализовано 8382 новых среднетоннажных грузовика. Это на 4,7% меньше, чем за 9 месяцев 2025-го.

О других новинках, появившихся на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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