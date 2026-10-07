Условия сдачи экзамена на права изменятся: подробности

В России в 2027 году изменятся условия сдачи экзамена на права

Порядок сдачи экзамена на водительские права снова переписывают. С 1 марта 2027 года условия сдачи теоретической части станут иными – об этом рассказал автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Часть новаций, впрочем, действует уже сейчас – с 12 мая 2026 года, напомнил эксперт. Практический экзамен назначается не позже чем через 60 календарных дней после сдачи теоретического. С той же даты введен запрет на средства фото-, аудиосвязи и электронно-вычислительную технику.

А что ждет кандидатов дальше? В следующем году их начнут фотографировать прямо во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио– и видеозаписи.

Затронут перемены и медицинские документы. Если сведения о заключении уже внесены в единую базу, россиянам не придется предоставлять справку.

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