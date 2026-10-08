На 1,1 млн дешевле: Changan распродает три модели в России

Changan начал распродажу в РФ Uni-K, Uni-V и CS75 Plus 2024—2025 годов выпуска

В России началась распродажа трех популярных моделей Changan – кроссоверов Uni-K и CS75 Plus, а также лифтбека Uni-V. Акция охватывает машины 2024-2025 годов выпуска, а скидки по специальной программе составляют от 729 900 до 1 129 900 рублей. Как уточнил представитель компании, новые цены действуют «сразу с порога» – выполнять дополнительные условия не нужно.

Между прочим, по августовской статистике почти четверть новых Changan в России – это машины, попавшие в страну по альтернативным схемам: 24,2% из 6 тыс. проданных автомобилей.

Changan Uni-K: новые цены и комплектации

Кроссовер Uni-K в исполнении «Техно» 2024 года выпуска теперь отдают за 3 700 000 рублей – на 999 900 меньше базовых 4 699 900. Начальная версия «Комфорт» 2025 года подешевела до 3 110 000 рублей, и здесь выгода составила 1 099 900.

По остальным строкам прайса движения нет. «Люкс» 2024 года стоит 4 539 900 рублей, «Техно+» – 4 729 900. У машин 2025 года расценки такие: «Комфорт» – 4 209 900 (отсюда и считали скидку), «Люкс» – 4 749 900, «Техно» – 4 899 900, «Техно+» – 4 929 900.

Силовой агрегат у Uni-K одинаков для всех комплектаций: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 226 л. с., восьмиступенчатый автомат Aisin и полный привод.

Changan Uni-V: скидка 729 900 рублей

Дорестайлинговый лифтбек Uni-V 2024 года стал дешевле сразу в трех комплектациях, причем скидка у всех одинаковая – 729 900 рублей. «Люкс» опустился с 3 259 900 до 2 530 000 рублей, «Комфорт» – с 3 279 900 до 2 550 000, «Техно» – с 3 329 900 до 2 600 000.

Базовый «Стандарт» в акцию не попал – он по-прежнему стоит 3 189 900 рублей. У более свежих машин цены тоже не двигали: «Люкс» – 3 409 900, «Техно» – 3 479 900 рублей.

Под капотом у дорестайлингового Uni-V во всех версиях стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор: 181 л. с. и 280 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатый робот, а привод бывает только передним.

Changan CS75 Plus: новые цены на 2024 год

Дорестайлинговому кроссоверу CS75 Plus новые цены прописали только для машин 2024 года выпуска, а начальная версия так и осталась без скидки. Исполнения «Люкс» и «Техно» стали дешевле на 1 129 900 рублей – до 2 740 000 и 2 900 000 соответственно (было 3 869 900 и 4 029 900).

«Комфорт» 2024 года по-прежнему оценивается в 3 669 900 рублей. Не поменялись ценники и в остальных позициях: «Комфорт» – 3 819 900, «Люкс» – 4 019 900, «Техно» – 4 189 900 рублей.

Мотор тут зависит от версии. Базовый «Комфорт» оснащен 1,5-литровым турбодвигателем на 181 л. с., а два других исполнения получили 2,0-литровый агрегат мощностью 226 л. с. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат, привод передний.

Подробнее о том, как в Changan видят развитие автодизайна, «За рулем» уже уже рассказывал.

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