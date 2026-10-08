Россиянам с иностранными правами упростили передвижение по стране

В России изменили порядок использования иностранных прав гражданами РФ

Правительственная комиссия одобрила законопроект, уточняющий, как именно граждане России могут пользоваться зарубежными водительскими удостоверениями. Главный критерий предельно прост: документ признают легитимным до тех пор, пока его владелец находится в стране не дольше 183 дней в течение любого годового периода.

Подсчет ведут не по отдельным поездкам, а по суммарному времени. Иными словами, в зачет идут все визиты в Россию за взятый отрезок.

Есть и нюанс, который многих застанет врасплох. Если у сотрудника автоинспекции возникнут претензии, доказывать законность вождения придется самому автовладельцу – не инспектору, не суду. Придется предъявить бумаги о пересечении границы, к примеру копии загранпаспорта с нужными отметками.

Раньше действовало другое правило. Иностранные права теряли силу через год после первого въезда в страну, а дальше считались недействительными. Проблема в том, что получить российские права без постоянной регистрации непросто, – так водители и оказывались в правовом тупике.

Что дает нынешний документ от МВД? По сути, он закрепляет временный порядок, который до этого ввел Конституционный суд, признав прежние требования неконституционными. Правда, есть исключения. Тех, кто переезжает в Россию на ПМЖ, нововведения не касаются: им положен годовой льготный период после получения статуса резидента. Не затрагивают новые правила и владельцев белорусских прав, а также граждан Белоруссии.

Ранее «За рулем» рассказал о малозаметной отметке в правах, которая может стоить водителю 15 тысяч рублей.

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