Завод Dacia в Румынии встал: работу потеряют 1200 человек

Dacia приостановила выпуск автомобилей в Румынии из-за низких продаж

Завод Dacia в румынском Миовени временно встал – выпуск автомобилей там приостановили. О решении компании сообщил портал Libertatea.

Повод банальный и неприятный: сбыт. Машины в Европе стали покупать заметно хуже, и прежние объемы сборки такому спросу уже не соответствуют. По сути, предприятию пришлось подстраиваться под рынок, который сжался.

Собирают сейчас на треть меньше, чем годом ранее, – такие данные приводит Libertatea. Чтобы выровнять ситуацию, руководству пришлось пойти на меры, которые вряд ли кому-то понравились.

План урезали до 1000 машин в день

Суточный производственный план сократили до 1 тыс. автомобилей. Для завода это ощутимо ниже той мощности, на которую он рассчитан.

Пересмотрели и график смен – без этого вписаться в изменившиеся условия не получалось.

Одновременно на предприятии запустили сокращение штата. В текущем году без места останутся примерно 1200 человек. Часть производственных процессов переедет в Турцию и Словению – кадровые решения связаны как раз с этим.

Уволенные могут покинуть компанию по программе добровольного ухода. Компенсации им положены, причем размер выплат зависит от трудового стажа.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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