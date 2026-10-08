Стало известно, на сколько полис ОСАГО подорожал в 2026 году
Средняя цена полиса ОСАГО в России за 2026 год оказалась на 8% выше, чем годом ранее. Об этом 7 октября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил Андрей Спиров, начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков.
По словам Спирова, много лет страховщикам удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако в последний период наблюдается определенный рост. За восемь месяцев 2026 года премия выросла примерно на 8% по сравнению с 2025 годом.
«Все-таки вот это давление, которое страховщики испытывают, наверное, все тяжелее удерживать. Этим объясняются такие показатели», - отметил эксперт.
Основной фактор, который давит на страховые премии, - рост средней страховой выплаты. Он наблюдается уже несколько последних лет и связан с ростом стоимости запчастей и работ.
За неполный год выплата увеличилась примерно на 10% по сравнению с предыдущим периодом. При этом Спиров подчеркнул, что процесс роста убытков и выплат не новый.
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