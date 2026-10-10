Suzuki внедряет «Lego-архитектуру», чтобы поспеть за китайцами

Suzuki перестраивает производство, делая ставку на модульные гибриды и электромобили

Компания Suzuki анонсировала масштабную реформу проектирования и производства, чтобы успешнее конкурировать с китайскими автопроизводителями.

Вместо привычного создания отдельных моделей японцы внедряют модульный принцип, напоминающий конструктор Lego.

Основой станут универсальные силовые установки, которые можно комбинировать в зависимости от класса машины и запросов конкретного рынка – от полностью электрических до последовательных гибридов с увеличенным запасом хода.

Важным элементом новой стратегии станет электрифицированный передний мост, который дебютирует на городском электромобиле eSky в 2027 году. Suzuki разработает два варианта: на 94 л.с. для компактного сегмента A и на 174 л.с. для более крупных моделей B и C. В гибридных версиях бензиновый двигатель будет работать исключительно как генератор для подзарядки батареи, а колеса всегда будут приводить в движение электромоторы – по схеме, аналогичной Nissan e-Power. Для полного привода предусмотрен отдельный задний электрический мост.

Параллельно Suzuki делает ставку на снижение веса. Несмотря на неизбежное утяжеление машин из-за новых систем безопасности (примерно на 80 кг), компания планирует сбросить более 100 кг за счет оптимизации платформы и передовых технологий. Философия «Правильное – значит легкое» коснется всех деталей, от отделки салона до пластиковых элементов, что упростит и переработку автомобилей.

Особое внимание уделено скорости. Вдохновляясь опытом китайских конкурентов, Suzuki намерена сократить цикл разработки новых моделей до 24 месяцев – сейчас на это уходит до шести лет. Ускорить процесс поможет и создание собственного «программно-определяемого автомобиля» с единым центральным «мозгом», что упростит внедрение цифровых функций и снизит затраты.

Премьерой новой стратегии станет уже упомянутый eSky, продажи которого в Великобритании начнутся в следующем году. Сроки выхода других моделей пока не раскрываются, но благодаря ускоренной программе обновленные Vitara, Swift или даже электрический Jimny могут появиться на рынке гораздо раньше, чем ожидалось.

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