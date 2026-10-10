Countryman в новой версии для бездорожья: что это за автомобиль

Mini Countryman получил новую внедорожную версию с увеличенным клиренсом

У Mini появилась новая модификация кроссовера Countryman – Untamed Edition. По сути, это более внедорожная версия модели: дорожный просвет больше, есть защитные элементы, а оформление прямо намекает на готовность к приключениям.

Что нового в Countryman Untamed Edition

Внешность обычного Countryman переработана заметно. Решетка радиатора своя – с вертикальными элементами и акцентами в оттенке Dark Steel (темный металл). Добавились текстурированная черная защитная пленка на кузове, логотип Untamed на задней стойке, доработанные боковые юбки и измененный диффузор.

Палитра эксклюзивная, всего три цвета: Hideaway Grey, Nomad Blue и Frozen Nomad Blue. Кстати, последний – первый матовый окрас в серийной линейке Mini.

Клиренс у части версий вырос на 19 мм: такой результат дает комбинация лифта подвески и шин. Такая модификация доступна во всех вариантах модели для Канады и США, а в Европе – для электрических исполнений.

Колеса – 19-дюймовые диски в паре с шинами Pirelli Scorpion All-Terrain Plus. Предусмотрена и защита днища, окрашенная в цвет Dark Steel.

Салон и аксессуары для приключений

Внутри стоят спортивные сиденья Nightshade Blue с комбинированной отделкой: перфорированная обивка Vescin и вязаные верхние секции, плюс нашивки Untamed. Контрастная прострочка и окантовка в оттенке Cornflower Blue дополняют картину.

Из практичных мелочей – специальные коврики и оригинальный бокс для хранения на центральной консоли. Его дизайн вдохновлен туристическими рюкзаками.

Чтобы подкрепить «приключенческую» концепцию, Mini поработала с производителем автомобильных аксессуаров Autohome: в рамках проекта подготовлена поп-ап-палатка типа A-frame. Еще одно партнерство – с брендом туристической экипировки Helinox, вместе с ним выпущены складные стулья и походные столы, стилистически перекликающиеся с Untamed Edition.

Моторы, версии и сроки

Собирать Countryman Untamed Edition начнут в ноябре, а поставки запланированы на начало следующего года. Набор версий зависит от рынка: C, D, E, S ALL4 и SE ALL4.

Силовые установки остались прежними. База – бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 170 л.с. с передним приводом и семиступенчатым роботом (Countryman C). Есть и Countryman D: двухлитровый дизель на 163 л.с., коробка и привод – как у «базы».

Топовая версия с ДВС, S ALL4, получила полный привод и двухлитровый двигатель на 218 л.с.

Электрических модификаций две. Countryman E развивает 204 л.с., а SE ALL4 – 313 л.с. (это суммарная отдача двух двигателей).

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