В Россию вернулся надежный корейский кроссовер с адекватными ценами

Новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей

К октябрю на российских классифайдах скопились сотни объявлений о продаже и поставке новых Kia Sportage. Пробега у всех – ноль, а в списке доступных вариантов соседствуют знакомые дорестайлинговые кроссоверы пятого поколения и обновленные машины.

Раньше всех в этом ряду стоят «дореформенные» версии: их недолго, но все же выпускал калининградский « Автотор», и сейчас такие машины обходятся дешевле прочих.

Kia Sportage

Если брать машины из наличия, один из самых доступных экземпляров ждет покупателя в Геленджике. За 3 290 000 рублей там отдают версию с 1,5-литровым турбомотором на 200 сил, 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Екатеринбург предлагает другой переднеприводный вариант – 3 350 000 рублей, под капотом 1,6-литровый турбомотор на 180 сил в паре с роботизированной коробкой. Относительно недорогие для рынка машины нашлись также в Костроме и Самаре: там версии со 200-сильным двигателем просят от 3 400 000 и 3 420 000 рублей соответственно.

Чуть выше ценник в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Таганроге, Тюмени, Челябинске и Барнауле. Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Липецк, Омск и Саратов держат планку примерно от 3 700 000 рублей. Подавляющее большинство таких автомобилей – с 1,5-литровым 200-сильным двигателем и передним приводом.

Кроссоверы европейской сборки с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником», 6-ступенчатым автоматом и полным приводом начинаются от 3 700 000 – 3 750 000 рублей. Самые доступные из них ищите в Астрахани, Москве, подмосковном Реутове, Владивостоке, Тюмени и Тольятти.

Обновленные Kia Sportage с новым дизайном тоже стартуют в среднем от 3 700 000 рублей. Большинство таких машин приехали с китайского рынка, и почти все они оснащены 1,5-литровым 200-сильным турбомотором с 8-ступенчатым автоматом и только передним приводом.

Самые низкие цены в Воронеже, Краснодаре, Набережных Челнах, Самаре и Москве – там кроссовер укладывается в 3 800 000 рублей. Дороже ситуация в Казани, Липецке, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Интерьер Kia Sportage

Полный привод в рестайлинговом кузове обойдется минимум в 4 730 000 рублей. Такой машине положен 2,0-литровый атмосферный двигатель и 6-ступенчатый гидротрансформаторный автомат.

Кстати, новые Kia Sportage предлагают еще и под заказ – такую услугу оказывают продавцы по всей стране. Правда, точную цену заранее не назовет никто.

Фактический ценник здесь всегда зависит от курса валют, расходов на логистику, таможенных платежей, утильсбора и еще ряда факторов.

Ещё об одном новом кроссовере для российского рынка «За рулем» недавно рассказал.

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