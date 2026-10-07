Авторынок России 2027: сдержанный рост или будущий рекорд. К чему готовиться?

Эксперты прогнозируют продажи автомобилей на уровне 1,4-1,45 млн штук в 2027 году

На конференции CarX 2026 представители автомобильных компаний, работающих в России, поделились ожиданиями от рынка на 2027 год.

Общий настрой – осторожный оптимизм: серьезного скачка продаж не ждут, но и обвала не предвидят. По словам Александра Зубика из GWM, уже три месяца продажи идут медленнее прошлогодних, поэтому рынок выйдет на 1,4-1,42 млн легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам текущего года. В 2027-м возможен рост не более 4%, до 1,4-1,45 млн машин.

Среди факторов, которые могут поддержать спрос, эксперты называют параллельный импорт, снижение ключевой ставки до 12% и выход новинок. Негативно влияют ограничения по кредитам, логистика, курс рубля и индексация утильсбора. При этом Зубик отметил, что влияние утильсбора будет не столь существенным, так как большинство крупных игроков выбрали стратегию локализации.

Локализация действительно становится ключевой темой. Tenet завершил формирование модельного ряда из пяти моделей, выпускаемых в России по полному циклу. Changan определил поставщиков локальных компонентов и планирует за счет российской сборки выйти в более доступные сегменты. Geely, напротив, пока не собирается локализовать производство, делая ставку на гибриды и электромобили. Представители разных брендов дают схожие прогнозы: итог года – около 1,35 млн машин, а в 2027-м ожидается восстановление и рост до 5%.

Отдельный вопрос – цены. Президент РОАД Алексей Подщеколдин считает, что денег на рынке больше не станет, а стоимость автомобилей продолжит постепенно расти. Локализация могла бы сгладить подорожание, но система компенсации утильсбора работает сложно и не всегда вовремя.

По данным «Автостата», за восемь месяцев средняя цена нового автомобиля выросла на 8,2%, до 3,43 млн рублей. Эксперты также отмечают, что прогнозы не всегда учитывают непредвиденные факторы вроде топливного кризиса, который в этом году подстегнул интерес к гибридам, электромобилям и дизельным версиям.

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