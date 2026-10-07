Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Авторынок России 2027: сдержанный рост или будущий рекорд. К чему готовиться?

Эксперты прогнозируют продажи автомобилей на уровне 1,4-1,45 млн штук в 2027 году

На конференции CarX 2026 представители автомобильных компаний, работающих в России, поделились ожиданиями от рынка на 2027 год.

Общий настрой – осторожный оптимизм: серьезного скачка продаж не ждут, но и обвала не предвидят. По словам Александра Зубика из GWM, уже три месяца продажи идут медленнее прошлогодних, поэтому рынок выйдет на 1,4-1,42 млн легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам текущего года. В 2027-м возможен рост не более 4%, до 1,4-1,45 млн машин.

Среди факторов, которые могут поддержать спрос, эксперты называют параллельный импорт, снижение ключевой ставки до 12% и выход новинок. Негативно влияют ограничения по кредитам, логистика, курс рубля и индексация утильсбора. При этом Зубик отметил, что влияние утильсбора будет не столь существенным, так как большинство крупных игроков выбрали стратегию локализации.

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Локализация действительно становится ключевой темой. Tenet завершил формирование модельного ряда из пяти моделей, выпускаемых в России по полному циклу. Changan определил поставщиков локальных компонентов и планирует за счет российской сборки выйти в более доступные сегменты. Geely, напротив, пока не собирается локализовать производство, делая ставку на гибриды и электромобили. Представители разных брендов дают схожие прогнозы: итог года – около 1,35 млн машин, а в 2027-м ожидается восстановление и рост до 5%.

Отдельный вопрос – цены. Президент РОАД Алексей Подщеколдин считает, что денег на рынке больше не станет, а стоимость автомобилей продолжит постепенно расти. Локализация могла бы сгладить подорожание, но система компенсации утильсбора работает сложно и не всегда вовремя.

По данным «Автостата», за восемь месяцев средняя цена нового автомобиля выросла на 8,2%, до 3,43 млн рублей. Эксперты также отмечают, что прогнозы не всегда учитывают непредвиденные факторы вроде топливного кризиса, который в этом году подстегнул интерес к гибридам, электромобилям и дизельным версиям.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:
ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ
АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL
ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF
ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle