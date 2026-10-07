Новейшую крутую Lamborghini теперь можно купить в России: цена удивит

В России начались продажи Lamborghini Temerario с ценой от 46 млн рублей

Lamborghini Temerario добралась до российского рынка – старт продаж уже дан.

Причем речь идет не о паре экземпляров под заказ. Большая часть машин стоит в наличии и готова к передаче покупателю, а полный комплект документов позволяет сразу поставить автомобиль на учет.

Lamborghini Temerario

Что цепляет в предложении больше всего? Палитра. Дилеры готовы подобрать оттенки кузова и отделки салона на любой вкус – вариантов так много, что даже самый придирчивый клиент вряд ли останется без подходящего сочетания.

По сути, дефицита выбора здесь нет. Зато есть шанс собрать машину под себя, не дожидаясь месяцами.

Что касается стоимости, то самый «доступный» вариант обойдется в 46 000 000 рублей, а самый дорогой — в 66 258 000 рублей.

О том, чем грозит России ужесточение экспорта автомобилей из Китая, «За рулем» уже рассказывал.

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