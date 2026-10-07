Китай ужесточит требования к экспорту авто: чем это грозит России

С 2027 года Китай расширит требования к экспорту авто: какие модели под ударом

С 2027 года Китай планирует расширить требования к экспорту автомобилей. Заводы-производители должны будут подтверждать, что их машины есть где обслуживать и ремонтировать за пределами страны. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов рассказал, чем это грозит России. О полном запрете на поставки речи не идет. «Я бы не говорил, что Китай закрывает экспорт автомобилей в Россию», – замечает эксперт Блинов. Смысл происходящего в другом: КНР шаг за шагом перекрывает неконтролируемый экспорт. Под удар первым делом попадают так называемые «нулевые б/у», схемы с формальным переоборудованием, а также машины, которые уходят за границу без ведома самого производителя. Вот в чем принципиальная разница, подчеркивает он.

Что меняется с 1 января 2026 года? Если автомобиль числится на регистрации в Китае не дольше 180 дней, вывезти его как подержанный без документа от производителя о возможности послепродажного обслуживания уже не выйдет. Бумаги нет – экспортную лицензию не выдадут.

Через год планка поднимется еще выше. С 2027-го экспортерам придется доказывать наличие реальной зарубежной сервисной инфраструктуры: договоров с сервисными точками, их квалификации и ремонтных возможностей. А тем, кто работает по простым схемам с переоборудованием, понадобится вдобавок отдельное подтверждение исходного автопроизводителя – о технической и сервисной поддержке конкретной машины.

Кто пострадает первым? Вовсе не китайские марки, официально представленные в России. Уязвимее всех окажутся автомобили, изначально предназначенные для внутреннего рынка Китая и уехавшие к нам через независимых экспортеров. Причем масштаб этого канала уже немалый.

Сухие цифры за январь-июль 2026 года: напрямую из Китая в Россию привезли 161,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. Один только июль дал 32,7 тыс. машин, прирост 63%. Кстати, свыше четверти прямого ввоза новых автомобилей из Китая обеспечивают физические лица. Так что для части моделей этот путь либо закроется, либо станет ощутимо дороже, резюмирует эксперт.

О том, как ужесточение китайского экспорта может сказаться на частных поставках, «За рулем» рассказывал ранее.

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