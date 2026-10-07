В России может появиться новый экономичный кроссовер с хорошей проходимостью

Гибридный Haval Raptor вышел на рынок Чили как H7 Max с ценой от 2,7 млн рублей

В Чили начались продажи кроссовера Haval Raptor, который на местном рынке получил имя H7 Max. Причем купить его можно одновременно с привычным H7 – новинка не вытеснила «семерку», а встала рядом с ней.

По сути, Great Wall обкатала схему, которую вполне способна повторить и в России. Официальных заявлений на этот счет пока нет, однако сценарий, при котором Raptor займет ступень выше стандартной модели, а не заменит ее, выглядит логичным: спрос на H7 в нашей стране держится на достойном уровне.

Haval H7 Max

Имена, рынки и место в линейке

На внутреннем рынке Китая эта машина известна как Menglong. Для глобальных продаж ее сначала анонсировали с индексом V7, но позже обозначение сменили на H7 – и тут же возникла путаница, ведь в ряде стран под тем же именем продается Haval Dargo второго поколения.

В ЮАР, к примеру, Raptor просто приходит на смену актуальному H7. Зато в Чили поступили иначе: обе модели остались в гамме. Кстати, местные маркетологи не стали объяснять покупателям, какая из «семерок» более правильная, а развели их по уровням.

Новинке отвели роль следующей ступени в иерархии бренда. А так как внедорожника H9 в чилийской линейке Haval нет, звание флагмана досталось именно H7 Max.

Цены в Чили и перспективы в России

Доступен кроссовер с двумя силовыми установками – традиционным и подзаряжаемым гибридами. Без учета специальных выгод ценовой диапазон составил 30,69-34,19 млн песо, что соответствует примерно 2,7-3 млн рублей.

Бензиновая версия обычного H7 с полным приводом обойдется на том же рынке в 29,29 млн песо (2,6 млн рублей). В итоге H7 Max оказался дороже стандартной «семерки» примерно на 5-17%.

Повторит ли Raptor чилийский сценарий в России, пока неизвестно. Зато статистика говорит в пользу того, что отказываться от нынешней «семерки» рано: с января по август 2026 года в нашей стране продали 4336 таких машин, сообщили в компании « Автостат Инфо».

Габариты и техника Haval H7 Max

Чилийская версия предлагается исключительно с пятью местами. С учетом запасного колеса на двери багажника габариты составляют 4800 х 1950 х 1843 мм, без «запаски» длина кузова равна 4680 мм. Колесная база – 2738 мм, дорожный просвет – 218 мм, объем багажника по умолчанию – 586 литров.

Традиционный гибрид получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 147 л.с., 4-ступенчатую гибридную трансмиссию DHT и пару электромоторов. Передний агрегат выдает 107 л.с., задний – 201 л.с., а суммарная отдача всей установки достигает 359 л.с. и 760 Нм. Расход топлива в среднем равен 7,1 литра на 100 км, бак вмещает 75 литров.

Интерьер Haval H7 Max

У подзаряжаемой версии та же связка бензинового мотора и электродвигателей. На батарее емкостью 19,09 кВт·ч кроссовер проезжает 85 км исключительно на электричестве по циклу NEDC, зарядка с 30 до 80% занимает 24 минуты, а общий запас хода с работающим ДВС доходит до 930 км.

Актуальный для России Haval H7 оснащен 2-литровым двигателем мощностью 231 л.с. Привод полный, ценовой диапазон без учета специальных выгод – 3 999 000 – 4 199 000 рублей.

О новых модификациях кроссоверов для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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