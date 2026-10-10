Известный «кореец» всего за 300 тысяч — а что с ним не так?

Эксперт «За рулем» назвал возможные проблемы при покупке Kia Spectra с пробегом

Надежная «рабочая лошадка» за 250-350 тысяч рублей – такова тема новой статьи эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева.

В подборку попали бюджетные седаны возрастом до 20 лет и с пробегом в диапазоне 100-300 тысяч км. Один из рассматриваемых вариантов – Kia Spectra, которую выпускали в Ижевске до 2011 года. Две трети предложений укладываются в 350 тысяч рублей. И да, из ранних «корейцев» достоин внимания и Hyundai Accent – столь же бюджетный и быстро ржавеющий. Но Spectra интереснее: она крупнее и оснащалась моторами Mazda.

Kia Spectra – длина 4510 мм, клиренс 154 мм, багажник 440 литров

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Мотор S6D 1.6 (101 л. с.) – клон маздовского B6. Чугунный блок, распределенный впрыск, есть гидрокомпенсаторы, заточен на АИ-92. Многие неисправности связаны с качеством масла и топлива – страдают маслонасос и катушки зажигания. Ремень ГРМ с трудом выдерживает 50 тысяч км.

Механическая коробка также от Мазды – шумит, но порой до 300 тысяч км ничего не требует, кроме замены сальников. Гидроавтомат F4A-EL при нормальном обслуживании ходит 250 тысяч км.

Характер машины типичный для бюджетника: частые поломки по мелочам в различных сферах, лечатся легко и сравнительно недорого. Ходовая часть жидковата, хотя ощутимо это только при постоянной езде по корявым дорогам. Коррозия – как у всех за эти деньги. Вердикт: потенциальных хлопот не меньше, чем с Ладой.

Более удачные варианты за те же деньги – в статье «За рулем»!