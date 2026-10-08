Глава Bugatti: как европейские автобренды могут обойти китайских конкурентов

Глава Bugatti: европейским маркам не стоит соперничать с Китаем в технологиях

Мате Римац, возглавляющий Bugatti, посоветовал европейским автопроизводителям перестать оглядываться на чужие рецепты и начать искать собственный путь. Отрасль, по его словам, сейчас в непростом положении, и привычные способы решить проблемы не работают.

Вот как он сам описал ситуацию: «Европейская автомобильная промышленность сейчас в беде. Компании бегают по кругу, тратя миллионы на консультантов, но это не помогает. Не стоит пытаться делать то же самое, что и все остальные, особенно когда речь идет о конкуренции с Китаем. Их сложно превзойти в технологиях, но можно сделать ставку на качество и эксклюзивность», – заявил Римац.

Наглядный пример, который он привел, – салон Rolls-Royce Silver Seraph. Там использованы натуральные материалы, в том числе кожа и дерево. По сути, именно такие детали, считает глава Bugatti, и способны выделить европейские марки на фоне китайских соперников.

Параллель с швейцарским часовым делом тоже показалась ему уместной. Швейцарские бренды вовсе не гонятся за званием самых дешевых в мире – зато делают упор на мастерство, эксклюзивность и небольшие объемы выпуска.

О проблемах европейских автобрендов «За рулем» уже рассказывал на примере остановки завода Dacia в Румынии.

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