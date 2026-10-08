США могут наложить санкции на автокомпании из КНР за маскировочные бренды в РФ

США могут найти связь автокомпаний КНР с их прокси-марками в РФ и ввести санкции

Американские и европейские власти вполне способны разглядеть связь между китайскими автобрендами и их прокси-марками, работающими в России. Чем это обернется? Санкциями против таких компаний. Именно такую точку зрения «Газете.Ru» изложил Олег Мосеев, в прошлом возглавлявший ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Сам он формулирует это так: «Американцы могут наложить санкции на какую-либо из китайских автокомпаний (переименовавшихся в РФ), им для этого даже поводов никаких не надо, и искать какие-то взаимосвязи не надо. Китайские автокомпании отчасти рискуют, мы же видим, что они долго смотрели на российский авторынок. Сейчас мы видим, что, например, Lixiang и другие автокомпании смотрят на наш рынок более активно. Это говорит о том, что, скорее всего, со стороны руководства КНР получен знак – "в случае чего компании будут защищены". Да, у них под угрозой риска – потеря европейского рынка, поэтому мы видим, что тот же BYD, который активно развивается в Европе, в Россию не идет ни под каким соусом».

Выход на тот или иной рынок внутри КНР, заметил автоэксперт, регламентируется разрешением со стороны руководства страны. Кстати, на американском рынке китайских автокомпаний практически нет: по миру они развиваются довольно бодро, а вот в США их не пускают.

Среди автокомпаний, которые в той или иной степени постепенно перешли (или еще находятся в процессе) под российское торговое брендирование, – концерны Chery, Geely, Changan, Dongfeng, JAC, Foton.

Новая схема локализации китайских автокомпаний в России, по словам Мосеева, предполагает передачу всей технической документации. По сути, это значит, что модели, которые продаются сейчас, будут производиться и дальше. Существенных рисков для потребителей не ожидается.

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