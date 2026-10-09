Зимние шины в этом сезоне обойдутся дороже: цены выросли во всех сегментах

Эксперт Погуляев: комплект зимних шин массового сегмента подорожал на 5-10%

Новый сезон на российском рынке зимних шин запомнится покупателям двумя вещами: выбор стал шире, а ценник – выше. Средняя стоимость комплекта зимних покрышек в массовом сегменте за год прибавила 5-10%. Премиальные наборы подорожали скромнее – примерно на 5-6%. Такими данными поделился Николай Погуляев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service.

«При этом цена зависит не только от бренда, но и от размера: для популярных кроссоверных колес R17–R20 разница между доступным и премиальным комплектом может составлять десятки тысяч рублей. Главная особенность нового сезона — рост предложения. За первое полугодие импорт легковых шин заметно увеличился», - отметил Погуляев.

Почти 80% импортных поставок пришлось на Китай, что расширило выбор в бюджетном и среднем сегментах, включая размеры для кроссоверов. Однако изобилие брендов не должно подталкивать водителя к выбору только по цене или стране происхождения. На рынке появилось много китайских брендов и моделей, отметил эксперт.

Всё больше новых автомобилей, особенно китайских кроссоверов, с завода получают колеса R17 и выше. Поэтому спрос смещается в сторону более крупных размеров, а стоимость сезонной замены и самого комплекта растет, объяснил специалист. Например, в текущем сезоне отдельные зимние модели в размере 215/55 R17 стоят от 7,8–8,5 тыс. рублей за шину в доступном сегменте, тогда как R18–R19 у более дорогих брендов могут стоить 15–20 тыс. рублей и больше за одну покрышку.

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