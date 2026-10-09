Эксперт рассказал, как сэкономить на шиномонтаже

Автоэксперт Попов рассказал, сколько стоит «переобуться» осенью 2026 года

В Москве полный комплекс работ по замене четырех шин 15-го диаметра обойдется примерно в пять тысяч рублей. Правда, итог в чеке – величина плавающая: на нее влияют размер колес, тип дисков и набор дополнительных услуг, которые водитель заказывает вместе с переобувкой.

Неужели сэкономить совсем не выйдет? Варианты есть. Перед поездкой в сервис имеет смысл поинтересоваться бонусными программами, акциями для постоянных клиентов и партнерскими предложениями – скидка порой прячется именно там.

Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «Авторадио» обратил внимание, что подорожали не только сами работы, но и покрышки. Причина, по его словам, – инфляция. Прибавили в стоимости и основные операции вроде балансировки и ремонта, и расходные материалы: грузики, клей.

Колеса, кстати, тоже подорожали ощутимо. Импортозамещенные шины, особенно те, что везут для поклонников скандинавских, британских и других брендов, стали дороже на 30-35% и даже сильнее – дали о себе знать проблемы с логистикой.

Еще один совет от эксперта: по возможности менять шины в одном и том же проверенном сервисе.

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