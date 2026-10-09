Названы самые угоняемые автомобили в России

В ВСК назвали самый угоняемый автобренд в России

Статистика по заявленным угонам за девять месяцев 2026 года в России оказалась куда тревожнее, чем годом ранее: рост составил 41% в сравнении с тем же периодом 2025-го. Такие цифры 7 октября озвучил «Страховой Дом ВСК».

Любопытный нюанс – каждая третья машина, о краже которой сообщали владельцы, оказалась китайской. Если точнее, на марки из КНР пришлось 33% от общего числа таких случаев.

А вот среди конкретных брендов выделилась марка Exeed. Так, на нее пришлось сразу 17% от всех угонов. В пятерку марок среди наиболее часто похищаемых машин также вошли Hyundai, Belgee и Lada (по 9%), а также Chery (7%). Помимо Exeed, среди премиальных марок в статистике фигурируют Lexus (3%), BMW и Mercedes-Benz (по 2%). Также 12% случаев угонов с начала года было связано с кражей спецтехники, в основном экскаваторов.

В статистике учтены не только классические угоны, но и случаи невозврата автомобилей лизингополучателями. Значительная часть заявленных хищений приходится именно на такие ситуации, говорится в публикации.

Половина всех угонов в 2026 году пришлась на Москву. В числе регионов с заметным количеством таких случаев помимо столицы оказались Краснодарский край, Архангельская, Свердловская и Рязанская области, а также республики Северного Кавказа (по 3% угонов).

Чаще всего автомобили похищали ночью - в период с 00:00 до 06:00 пришлось 60% страховых событий. Почти четверть происшествий фиксировалась в июле, еще 21% - в январе, 12% - в мае.

Ранее «За рулем» рассказывал , что новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!